Lo stilista romano, a un mese dal suo debutto in passerella con Valentino, racconta l'emozione del suo arrivo alla Maison, un luogo pieno di vestiti ma anche di cose che non si toccano. Il suo dialogo col fondatore, Valentino Garavani, è uno scambio quotidiano in cui lui non smette di imparare, che lo fa sentire adolescente e che incontra il suo inarrestabile spirito curioso. I numeri? Per lui contano le persone, quelle che considera famiglia e che lo aiutano ad affrontare i cambiamenti