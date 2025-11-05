Salute mentale, 8 su 10 pensano di lasciare il lavoro per lo stress

In Italia il mondo del lavoro sta vivendo una profonda fase di trasformazione, segnata da una crescente tensione tra la cultura della performance e una nuova (irrinunciabile) attenzione al benessere psicologico. In un Paese dove la cultura del “posto fisso” è ancora radicata, oltre otto italiani su dieci hanno pensato di lasciare il proprio lavoro a causa dello stress e la metà di loro lo ha già fatto almeno una volta. Sono dati che emergono dall’ultima indagine condotta da Unobravo - servizio di psicologia online e Società Benefit - su un campione di circa 1700 persone, per fotografare il loro rapporto con il lavoro e lo stato di benessere psicologico nell'attuale contesto professionale. I risultati delineano i contorni di un’emergenza silenziosa, che svela quanto la cultura della performance possa alimentare ansia, senso di inadeguatezza e disagio emotivo.

Il 66% non si sente all'altezza delle aspettative

Uno dei primi segnali di questo disagio è un pervasivo senso di inadeguatezza. La sensazione di non essere "mai abbastanza" è infatti un'esperienza comune per la maggior parte dei soggetti intervistati. Oltre il 66% degli intervistati dichiara di sentirsi non all'altezza delle aspettative di capi e colleghi. Questa pressione si manifesta in un diffuso senso di colpa: più dell’80% dei rispondenti ammette di provarlo proprio per non aver lavorato più ore o non aver raggiunto un obiettivo. Il confine tra vita professionale e privata tende poi a diventare più sottile. Oltre due terzi del campione (più del 67%) hanno messo da parte sé stessi, la famiglia, gli amici o i propri hobby per il lavoro. Per chi ha figli, la situazione può risultare ancora più complessa: quasi il 45% dei genitori intervistati ha la sensazione di non riuscire a dedicare loro abbastanza tempo proprio a causa del lavoro. Le preoccupazioni legate al lavoro si manifestano anche fisicamente e minano il riposo. Oltre il 50% del campione accusa infatti tensione o sintomi fisici come tachicardia e mal di stomaco. La notte, poi, non porta consiglio: quasi la metà dei rispondenti segnala di non dormire bene a causa di preoccupazioni legate al lavoro.