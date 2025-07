Bonus casa ed ecobonus, online nuovo portale per comunicazioni a Enea

Dopo mesi di attesa, è finalmente arrivata la svolta. È disponibile il nuovo portale bonusfiscali.enea.it , che consente l’invio dei dati necessari per ottenere le detrazioni legate all’ecobonus e al bonus casa ordinario. La pubblicazione è stata possibile grazie ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E, che ha definito in modo più preciso l’applicazione delle nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio 2025. Da ieri, 30 giugno, è scattato il conto alla rovescia per chi ha concluso lavori nei primi mesi del 2025. Chi, ad esempio, ha installato una pompa di calore, nuovi infissi o un sistema ibrido, ha ora 90 giorni – a partire dal 30 giugno – per inviare i dati all’Enea. Il termine da segnare sul calendario è il 29 settembre (il 28 è domenica). Il conteggio dei 90 giorni riguarda sia gli interventi conclusi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, sia quelli chiusi nel 2024 con spese sostenute nel 2025.

Scadenze e modalità di invio

Quest’anno, l’attivazione del portale è stata più complessa del solito, a causa delle difficoltà di classificazione di alcuni interventi, complicate dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio. È il caso, ad esempio, delle caldaie a condensazione, escluse dalle detrazioni anche nei cantieri superbonus già avviati. La circolare n. 8/E/2025 ha però chiarito il quadro, rendendo possibile l’apertura del portale. Va infine ricordato che le comunicazioni all’Enea sono al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale. Per il bonus ristrutturazioni l’invio ha valore puramente statistico e non è vincolante ai fini della detrazione; per l’ecobonus, invece, l’Agenzia delle Entrate continua a considerarlo obbligatorio, nonostante alcune sentenze della Cassazione abbiano affermato il contrario. In attesa di un chiarimento definitivo, si consiglia di effettuare comunque la comunicazione. Per inviare i dati, è necessario accedere al portale tramite Spid o Carta di identità elettronica. Nei prossimi giorni è atteso anche l’aggiornamento del sito dedicato al Super Ecobonus.