L'ISCRIZIONE - Per memorizzare il proprio numero di telefono dentro il Registro pubblico delle opposizioni è sufficiente accedere al sito registrodelleopposizioni.it anche tramite Spid. In alternativa è possibile scaricare il modulo e inviarlo per email oppure chiamare il numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari