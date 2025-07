Dazi Usa, piano del governo per le imprese più colpite: cosa prevede

Dopo l’accordo tra Usa e Ue sulle tariffe al 15%, il ministro Tajani ha annunciato l'istituzione di una task force permanente alla Farnesina per dare sostegno alle imprese e prepararsi a quelli che saranno i prossimi passi dei negoziati con le controparti statunitensi. Secondo quanto trapela, la linea dell'esecutivo sarebbe quella di avere le mani libere sugli aiuti di Stato per sostenere i settori più colpiti, con soldi europei, e fino a 25 miliardi, attingendo anche dal Pnrr ascolta articolo

Dopo l’accordo tra Usa e Ue sui dazi al 15%, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l'istituzione di una task force permanente alla Farnesina. L’obiettivo? Dare sostegno alle imprese e prepararsi a quelli che saranno i prossimi passi dei negoziati con le controparti statunitensi previsti nei prossimi giorni. Si punta definire meglio i dettagli in alcuni settori, tra cui alcuni di specifico interesse per l'Italia, come quello viti-vinicolo. A livello generale, come scrive Repubblica, la linea del governo Meloni sulla questione sarebbe quella di avere le mani libere sugli aiuti di Stato per sostenere i settori più colpiti, con soldi europei, e fino a 25 miliardi, pescando anche dal Pnrr.

La task force L’atto iniziale passa dal confronto con le imprese. Per questo Tajani, ieri, 28 luglio, ha convocato subito una riunione alla Farnesina con le associazioni più rappresentative. Ai presenti ha spiegato che si è evitato lo scenario peggiore, quello dei dazi al 30%. Intanto, si attende la finalizzazione dell’accordo, entro il primo agosto. Poi ci sarà la trattativa sull’intesa relativa al commercio reciproco che è vincolante a livello giuridico. Proprio per queste ragioni, Tajani ha annunciato l’attivazione della task force permanente sui dazi che aiuterà le imprese a mettere a fuoco le priorità durante i negoziati. Per oggi poi è fissato un nuovo appuntamento al ministero delle Imprese: il ministro Urso, affiancato proprio da Tajani, tiene la riunione del Comitato attrazione investimenti esteri (Caie) dedicata all’impatto delle nuove tariffe. Il piano del governo Il governo, secondo quanto trapela, è comunque intenzionato ad avviare uno schema di ristori alle imprese che, però, ha bisogno del via libera della Ue. L’idea allo studio è quella di dirottare 25 miliardi dal Pnrr e i fondi di coesione verso le attività che saranno più danneggiate dai dazi. In cima alla lista ci sono le aziende della meccanica e dell’agroalimentare, insieme a quelle della farmaceutica. Ma le risorse, una volta liberate, non saranno utilizzabili per gli indennizzi in modo automatico perché occorre comunque avere il via libera di Bruxelles che vigila sugli aiuti diretti alle imprese da parte degli Stati. Approfondimento Dazi Usa-Ue, quali effetti sul vino italiano? Le cifre