Dazi Usa al 15%, cosa cambia per il Made in Italy settore per settore

"Quanto all'Italia, prime stime segnalano, per il 2025, un impatto diretto dei dazi al 15% a danno del nostro export ricompreso nell'ordine di 8/10 miliardi di euro: impatto cui bisogna aggiungere gli effetti della svalutazione del dollaro". "Dollaro debole e riduzione del reddito globale incideranno, inoltre, sul nostro turismo, la cui componente incoming (52 miliardi di euro nel 2023) costituisce una delle principali voci attive della bilancia italiana dei pagamenti". Per Confcommercio si tratta, ora, "di reagire con determinazione, facendo leva sulle peculiari caratteristiche di qualità" e "attraverso misure di sostegno". Inoltre, è davvero il momento di puntare sul rafforzamento della competitività e del mercato interno: in Europa, debito comune per il finanziamento di investimenti in beni pubblici europei (sicurezza, energia, reti infrastrutturali, intelligenza artificiale) e mobilitazione del risparmio anche attraverso l'Unione del mercato dei capitali; nel nostro Paese, compiuta messa a terra del PNRR, sostegno agli investimenti ed avanzamento del processo di riforma del sistema fiscale

