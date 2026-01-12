Offerte Sky
Accordo tra Impianti-Sigit Group su droni e mobilità aerea

Economia

Le due società hanno firmato un Memorandum d’Intesa per l’avvio di una collaborazione industriale e tecnologica nel settore della mobilità aerea avanzata e dei sistemi aerei a pilotaggio remoto

Le società Impianti e Sigit Group hanno firmato un Memorandum d’Intesa per l’avvio di una collaborazione industriale e tecnologica nel settore della mobilità aerea avanzata e dei sistemi aerei a pilotaggio remoto. Questa iniziativa – si legge in una nota congiunta – si inserisce nel più ampio dibattito emerso durante il Defence Summit, svoltosi a Roma il 4 dicembre 2025, dove Istituzioni, industria e stakeholder hanno evidenziato alcune priorità chiare per il sistema Paese: adottare una mentalità più agile e orientata all’innovazione, anche per i sistemi dual-use; aumentare la capacità produttiva per abilitare modelli di industrializzazione e mass production; rafforzare la sinergia tra Forze Armate e comparto industriale nazionale; valorizzare l’esperienza manifatturiera delle filiere industriali locali; migliorare il dialogo tra Istituzioni e Imprese per ridurre i tempi di esecuzione; lavorare sul tessuto industriale esistente, favorendo la cooperazione tra PMI e aziende legacy; sostenere la crescita delle imprese anche attraverso capitali pubblici e privati. “E’ esattamente in questa direzione che va l’accordo tra Impianti e Sigit”, spiegano le due aziende, “cioé valorizzare competenze complementari, rafforzare la cooperazione industriale e contribuire allo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per applicazioni civili, difesa e sicurezza. Perché insieme si vince. E quando le competenze si integrano e il sistema industriale lavora in modo coordinato, si costruisce valore industriale e tecnologico per il Paese”.

