Dazi, nuovi codici Ateco per l'export italiano: gli adattamenti

La tariffa al momento colpisce anche le icone del made in Italy, come vino, olio e prosciutto. E per ora non sono previste esenzioni, anche se la Commissione europea si è detta “determinata” nel voler strappare “il numero massimo possibile di deroghe”. Nel dubbio le aziende italiane si devono adattare alle nuove modifiche al sistema dei Codici Ateco , strumento cruciale anche per definire i regimi fiscali e doganali applicabili

Le difficoltà per le piccole imprese

I problemi più grossi li avranno per le piccole e medie imprese a cui mancano le risorse e le competenze per districarsi nella nuova classificazione delle attività commerciali, che è entrata in vigore dal 1° aprile 2025. La revisione ha comportato modifiche nella struttura e nei contenuti dei codici, con l'obiettivo di allinearsi meglio alla realtà economica attuale e alle normative europee. Sbagliare l’aggiornamento del codice potrebbe comportare l'applicazione di regimi fiscali o contributivi non adeguati. È, pertanto, dirimente per le aziende aggiornare tempestivamente i loro codici Ateco e verificare la classificazione doganale dei loro prodotti per evitare problematiche fiscali e doganali.