Accordo commerciale Usa-Ue: vantaggi (pochi) e compromessi (molti)

L’accordo sui Dazi tra Trump e Von der Leyen segna una battuta d’arresto per l’integrazione economica transatlantica. Il nostro Paese, che esporta il 10% del suo Pil, soffrirà più di altri. In Ue, cresce il sospetto che la leadership di Bruxelles abbia scelto l’obbedienza alla strategia americana. Il presidente Usa esce rafforzato mentre per il Vecchio Continente, dopo mesi di negoziati, l’illusione di una partnership tra pari appare definitivamente archiviata