Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

WhatsApp sotto il Digital Services Act: le chat diventano piattaforme?

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

La Commissione europea potrebbe segnare così un passaggio chiave nella regolamentazione delle piattaforme ibride. Un caso emblematico di come chat, funzioni broadcast e responsabilità editoriali si stiano intrecciando sempre di più, spingendo l’UE a ridefinire i confini tra comunicazione privata e distribuzione pubblica dei contenuti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ