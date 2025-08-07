Dazi Usa in vigore, dal 15% dell'Ue al 50% di India e Brasile. MAPPA

Il complicato rapporto tra Trump e il presidente Xi Jinping ha portato a un braccio di ferro commerciale che non si è ancora sciolto. I negoziati sono ancora in corso, con Washington e Pechino che hanno concordato di rinviare l'applicazione di nuovi dazi fino al 12 agosto. Il governo cinese è uno di quelli che non si sono fatti intimidire da Trump e hanno deciso di procedere con l’applicazione di contro-dazi, che però sono fissati da entrambe le parti al 34%. Intanto, le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti sono crollate del 21,7% il mese scorso, secondo i dati ufficiali, mentre quelle verso l'Unione Europea sono aumentate del 9,2% e quelle verso il Sud-est asiatico del 16,6%.