Dazi Usa, tra posti di lavoro e inflazione: gli effetti in Italia

Bisogna innanzitutto ricordare che i dazi non hanno effetti diretti sui produttori italiani e quindi, in linea di principio, nemmeno sulla cittadinanza in generale. A pagarli sono infatti gli importatori americani, che versano l’aliquota al Tesoro Usa. Facciamo un esempio: se un capo d’abbigliamento prodotto in Italia costa 100 dollari, quando arriva alla frontiera statunitense il suo valore, per effetto del dazio al 15%, è 115. Quei 15 dollari in più sono a carico di chi lo ha ordinato e importato. Nulla vieta però che gli importatori, per recuperare il guadagno perduto, alzino il prezzo al dettaglio, scaricandolo sui consumatori. Questo potrebbe portare a un crollo della domanda, con ovvie ricadute sui produttori europei. Per ora l’Ue ha invece deciso di congelare contromisure commerciali, nel senso che non applicherà dazi ai beni Usa (che quindi non aumenteranno di prezzo).

