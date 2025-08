Dazi, qual è il loro impatto sulla spesa degli americani

Introduzione

Il 7 agosto entreranno in vigore i nuovi dazi previsti da Donald Trump. La maggior parte degli esperti prevede a partire dall'autunno un inevitabile caro prezzi, con aumenti in vari settori: agroalimentare (dal vino al caffè), arredamento, giocattoli, elettrodomestici, computer, auto, scarpe e abbigliamento (importati per il 95%).

Finora diversi fattori hanno attutito l’impatto dei dazi: il loro rinvio, le scorte accumulate dalle aziende, le forniture ordinate con anticipo, la decisione delle società di assorbire i maggiori costi. Ma ora questa tregua sta per finire e i listini autunnali sono destinati a cambiare radicalmente.