Dazi Trump, accordo Usa Ue: ecco quanti posti di lavoro sono a rischio

Come detto, comunque, non saranno solo il Pil e l’occupazione a essere colpiti dai dazi. La stima del Codacons indica che - in aggiunta a quanto detto in precedenza - le minori esportazioni delle impese italiane ed europee verso gli Stati Uniti determinerebbero una riduzione dei profitti per miliardi di euro, se non bilanciate da un incremento dell'export verso Paesi terzi. Una situazione che spingerebbe i produttori ad aumentare i prezzi sui propri mercati di attività per compensare le perdite.