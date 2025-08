Brasile-Usa, scontro sui dazi al 50%: parte il ricorso al Wto di Lula

Dal miele al caffè, passando per carne e zucchero: le nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti colpiscono duramente l’export brasiliano. In risposta, il governo di Brasilia annuncia misure di sostegno alle imprese e avvia un’azione formale presso l’Organizzazione mondiale del commercio ascolta articolo

Il 6 agosto sono entrati ufficialmente in vigore i nuovi dazi statunitensi del 50% su una vasta gamma di prodotti brasiliani, quintuplicando il precedente livello del 10%. La misura, promossa dall’amministrazione di Donald Trump, coinvolge circa il 36% delle esportazioni del Brasile verso gli Stati Uniti, secondo quanto riferito dal vicepresidente brasiliano Geraldo Alckmin. L’iniziativa si inserisce in un contesto di tensioni diplomatiche legate alla vicenda giudiziaria dell’ex presidente Jair Bolsonaro, rinviato a giudizio per presunto tentativo di colpo di Stato e attualmente agli arresti domiciliari. Secondo la Casa Bianca, le accuse contro Bolsonaro sarebbero “ingiustificate” e rappresenterebbero una “minaccia insolita e straordinaria” per gli interessi economici e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Tra i beni colpiti dai dazi si segnalano settori strategici per l’economia brasiliana, come caffè, carne e zucchero.

Ricorso al Wto: primo passo formale del Brasile Il governo brasiliano ha reagito prontamente con un'azione presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Il ministero degli Esteri ha presentato una richiesta di consultazione formale alla missione statunitense a Ginevra. Questo costituisce il primo passo procedurale per l’apertura di un contenzioso commerciale in sede internazionale. Qualora non si raggiungesse un accordo bilaterale, Brasilia ha annunciato l’intenzione di chiedere l’istituzione di un comitato arbitrale del Wto per valutare la legittimità delle tariffe imposte da Washington. Vedi anche Brasile, proteste contro i dazi: bruciate immagini di Trump

Atteso un incontro tra Haddad e il Tesoro Usa Nel tentativo di riaprire un canale di dialogo, il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, ha confermato un incontro da remoto con il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, fissato per mercoledì prossimo. L’annuncio è arrivato dopo la ricezione di un’email ufficiale da parte americana. “A seconda della qualità del colloquio, potrebbe seguire un incontro in presenza”, ha dichiarato Haddad, lasciando intendere una possibile riapertura diplomatica. Approfondimento Dazi, qual è il loro impatto sulla spesa degli americani

Brasilia vara un pacchetto di aiuti per le imprese colpite Nel frattempo, il governo brasiliano ha messo a punto un pacchetto urgente di misure a sostegno dei settori colpiti. Il piano, curato dal ministero delle Finanze in collaborazione con il ministero del Commercio, Industria e Servizi, sarà sottoposto oggi all’approvazione finale e annunciato ufficialmente dal presidente Lula, che potrebbe adottarlo tramite decreto esecutivo. Secondo Haddad, le misure avranno come priorità le piccole e medie imprese, in particolare quelle senza alternative di sbocco commerciale al di fuori del mercato statunitense. Tra gli strumenti previsti figurano linee di credito agevolate e interventi diretti a sostenere l’export nei settori più vulnerabili. “La preoccupazione principale del presidente è per i produttori più piccoli”, ha dichiarato il ministro. Approfondimento Dazi Trump, ecco quanti miliardi incasseranno gli Usa in un anno