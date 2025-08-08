Dazi Usa, Wsj: i conti che non tornano nelle promesse di Trump

Trump aveva promesso che i dazi avrebbero ridotto in modo sostanziale il deficit commerciale e costretto i produttori a riportare la produzione negli Stati Uniti. I detrattori avevano, invece, previsto un’impennata dell’inflazione e carenze nei negozi già a partire da quest’estate. Ma finora nessuno di questi scenari si è pienamente concretizzato. A sei mesi dall'inizio dell'esperimento Usa, con probabili ulteriori annunci di dazi nei prossimi giorni, l'economia non è crollata, l’inflazione è aumentata, ma non è schizzata alle stelle, e i consumatori non trovano scaffali vuoti