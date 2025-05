Riunione della comunità politica europea: leader partecipanti e temi

Venerdì 16 maggio è prevista la sesta riunione della comunità politica europea, che si terrà a Tirana, in Albania, dove parteciperanno leader di tutto il mondo per discutere del tema "Un'Europa nuova in un mondo nuovo: unità, cooperazione, azione comune". I leader si riuniranno inizialmente in una sessione plenaria dedicata alla sicurezza e a una visione condivisa per il futuro dell'Europa, dopodiché ci sarà spazio per tre tavole rotonde: la prima riguarda sicurezza e resilienza democratica dell'Europa, compresa la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; la seconda competitività e sicurezza economica; la terza si occuperà invece di sfide in materia di mobilità e responsabilizzazione dei giovani. L'UE, fa sapere il sito ufficiale, sarà rappresentata dal presidente del Consiglio europeo António Costa, che copresiederà la riunione insieme al primo ministro albanese Edi Rama. La prossima riunione della comunità politica europea si terrà in Danimarca nell'autunno 2025.