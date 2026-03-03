Nelle ultime ore si era diffusa su alcune fonti di stampa sportiva e diversi social la notizia che l'attaccante della nazionale iraniana avrebbe valutato di interrompere la carriera per rientrare in patria dopo l’escalation militare in Medio Oriente. Una scelta maturata, secondo indiscrezioni, per senso di responsabilità verso il proprio Paese. La voce non ha però trovato riscontri e anzi il suo attuale club ha smentito ufficialmente ascolta articolo

Si tinge di giallo la notizia secondo cui Mehdi Taremi potrebbe lasciare il calcio non per motivi fisici o contrattuali, ma per una scelta personale legata alla situazione nel suo Paese. L’attaccante iraniano, classe 1992, oggi in forza all’Olympiakos, avrebbe comunicato alla società la volontà di tornare in Iran dopo l’apertura del conflitto con Stati Uniti e Israele, e secondo quanto riportato dalla stampa sportiva e su diversi social, il giocatore avrebbe confidato: "Il mio Paese ha bisogno di me".

La scelta dopo l’escalation militare La decisione sarebbe maturata nelle ore successive all’inizio delle ostilità che hanno coinvolto l’Iran. Taremi, punto di riferimento della nazionale iraniana, avrebbe manifestato l’intenzione di rientrare per partecipare direttamente allo sforzo del suo Paese. Un gesto che richiama quanto accaduto in altri contesti di guerra, come nel caso di diversi sportivi ucraini che, dopo l’invasione russa, hanno scelto di interrompere la carriera per arruolarsi. Leggi anche Iran, raid su Beirut e Teheran. Idf: "Incursioni nel sud del Libano"