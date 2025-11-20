Sorteggio playoff Mondiali 2026, oggi le avversarie dell'Italia

La sconfitta casalinga contro la Norvegia, dopo quella già patita all'andata, ha di fatto chiuso le porte all'Italia di Gattuso per la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali di calcio, in programma nel 2026 tra Usa, Canada e Messico. Gli azzurri hanno terminato il girone di qualificazione al secondo posto, proprio alle spalle di Haaland e compagni, e dunque dovranno ancora una volta passare dai playoff, per la terza volta di fila. Nei due precedenti casi, però gli spareggi per l'accesso ai Mondiali erano risultati disastrosi, con la nostra Nazionale eliminata da Svezia prima e Macedonia del Nord dopo. Il sorteggio che definirà la prossima avversaria degli azzurri è in programma oggi, giovedì 20 novembre alle 13. Sarà possibile seguirlo in diretta anche su Sky Sport 24.