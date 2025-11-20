Sorteggio playoff Mondiali 2026, oggi le avversarie dell'Italia

In semifinale, l'Italia affronterà in casa ed in gara secca una delle Nazionali "ripescate" come migliori vincitrici dei gironi di Nations League 2024/25. Il sorteggio odierno deciderà quale tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia del Nord sarà il nostro primo avversario nella strada verso la qualificazione ai Mondiali. Poi, eventualmente, spazio alla finale che decreterà la squadra che otterrà il pass definitivo
La sconfitta casalinga contro la Norvegia, dopo quella già patita all'andata, ha di fatto chiuso le porte all'Italia di Gattuso per la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali di calcio, in programma nel 2026 tra Usa, Canada e Messico. Gli azzurri hanno terminato il girone di qualificazione al secondo posto, proprio alle spalle di Haaland e compagni, e dunque dovranno ancora una volta passare dai playoff, per la terza volta di fila. Nei due precedenti casi, però gli spareggi per l'accesso ai Mondiali erano risultati disastrosi, con la nostra Nazionale eliminata da Svezia prima e Macedonia del Nord dopo. Il sorteggio che definirà la prossima avversaria degli azzurri è in programma oggi, giovedì 20 novembre alle 13. Sarà possibile seguirlo in diretta anche su Sky Sport 24.
Cosa aspettarsi e le possibili avversarie
Il sorteggio odierno definirà gli accoppiamenti dei playoff in quattro differenti percorsi, da cui usciranno le 4 qualificate europee per i Mondiali. L'Italia è già sicura di essere inserita nella prima fascia in virtù del miglior ranking Fifa. Giocherà, infatti, in casa la semifinale playoff in gara secca e affronterà una delle squadre della quarta e ultima fascia, formata dalle nazionali "ripescate" come migliori vincitrici dei gironi di Nations League 2024/25. La prima avversaria della Nazionale italiana, infatti, sarà una tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia del Nord.
L'eventuale finale
In caso di passaggio in finale, poi, l'avversaria uscirà dalla vincitrice della sfida che opporrà una delle squadre della seconda fascia a una della terza: chi giocherà in casa sarà stabilito tramite sorteggio. I playoff saranno in programma il 26 ed il 31 marzo 2026.
