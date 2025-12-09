Champions League: Atalanta-Chelsea 0-0, Inter-Liverpool 0-0. LIVE

Gli uomini di Palladino ricevono a Bergamo i campioni del mondo, mentre quelli di Chivu sfidano i detentori della Premier League. Per entrambe le italiane le partite di stasera potrebbero essere decisive nella lotta alla qualificazione per gli ottavi di finale
Inizia oggi la sesta giornata della fase campionato della Champions League 2025/26. Sono due le italiane a scendere in campo questa sera, entrambe alle ore 21: l’Atalanta, reduce dalla sconfitta in campionato per 3-1 contro il Verona, riceve a Bergamo i campioni del mondo del Chelsea. L’Inter, invece, sfida a San Siro i campioni d’Inghilterra del Liverpool. Per gli uomini di Chivu - a quota 12 punti in classifica - un’eventuale vittoria avvicinerebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale, un risultato a cui potrebbe ambire anche la squadra di Palladino - che finora ha conquistato 10 punti - se stasera ottenesse la vittoria (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).
Il tabellino di Atalanta-Chelsea 0-0. LIVE
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Kossounou, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All.: Palladino
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Biadiashile, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Gittens, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro. All.: Maresca
Il tabellino di Inter-Liverpool 0-0. LIVE
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Ekitiké; Isak. All. Slot
