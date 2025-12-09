Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Champions League: Atalanta-Chelsea 0-0, Inter-Liverpool 0-0. LIVE

Sport
©Getty

Gli uomini di Palladino ricevono a Bergamo i campioni del mondo, mentre quelli di Chivu sfidano i detentori della Premier League. Per entrambe le italiane le partite di stasera potrebbero essere decisive nella lotta alla qualificazione per gli ottavi di finale

ascolta articolo

Inizia oggi la sesta giornata della fase campionato della Champions League 2025/26. Sono due le italiane a scendere in campo questa sera, entrambe alle ore 21: l’Atalanta, reduce dalla sconfitta in campionato per 3-1 contro il Verona, riceve a Bergamo i campioni del mondo del Chelsea. L’Inter, invece, sfida a San Siro i campioni d’Inghilterra del Liverpool. Per gli uomini di Chivu - a quota 12 punti in classifica - un’eventuale vittoria avvicinerebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale, un risultato a cui potrebbe ambire anche la squadra di Palladino - che finora ha conquistato 10 punti - se stasera ottenesse la vittoria (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).

Il tabellino di Atalanta-Chelsea 0-0. LIVE

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Kossounou, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All.: Palladino

 

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Biadiashile, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Gittens, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro. All.: Maresca

Il tabellino di Inter-Liverpool 0-0. LIVE

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu 

 

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Ekitiké; Isak. All. Slot 

Leggi anche

Serie A, vincono Parma e Genoa. Torino-Milan 2-3

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Getty

1/39
Sport

Champions League, l'albo d'oro: tutte le squadre vincitrici. FOTO

Sono 15 i club che hanno portato a casa questa coppa dal 1993, anno in cui ha assunto il nuovo nome, ad oggi. Ecco l'albo d'oro della competizione. LA FOTOGALLERY

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Champions League: Atalanta-Chelsea 0-0, Inter-Liverpool 0-0. LIVE

Sport

Gli uomini di Palladino ricevono a Bergamo i campioni del mondo, mentre quelli di Chivu sfidano i...

Serie A, vincono Parma e Genoa. Torino-Milan 2-3

Sport

Per il Parma decisivo un gol realizzato da Benedyczak su rigore. Il Genoa si impone sull'Udinese...

Serie A, perde la Roma, Lazio-Bologna 1-1. Il Napoli batte la Juve 2-1

Sport

Nel lunch match la Cremonese batte 2-0 il Lecce. Un gol di Gaetano condanna la Roma nella...

Nuoto, Europei in vasca corta: pioggia di medaglie per l'Italia

Sport

Tanti ori - cinque - e in totale 10 medaglie oggi per l'Italnuoto che chiude gli europei in...

F1, Norris in lacrime per il Mondiale: "Una gioia da impazzire"

Sport

In collegamento con il team radio, il pilota inglese, ha ringraziato tutti in lacrime, scherzando...

Sport: I più letti