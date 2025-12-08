Serie A, il Parma batte il Pisa 1-0. Ora Udinese-Genoa

Per il Parma decisivo un gol realizzato da Benedyczak su rigore. Alle 18 è la volta di Udinese-Genoa, mentre alle 20.45 ci sarà Torino-Milan
In Serie A, oggi, nel match delle 15 il Parma si è imposto sul Pisa per 1-0. In campo ora Udinese-Genoa, mentre alle 20.45 ci sarà Torino-Milan (HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Pisa-Parma (HIGHLIGHTS)
Match equilibrato nel primo tempo. A sbloccare il risultato è un rigore trasformato da Benedyczak al 40', che porta in vantaggio il Parma. Nella ripresa il Pisa prova a recuperare, e non mancano le occasioni, ma non riesce a concretizzare. Nel finale tiro fuori di Touré. Espulsione per Nzola.
Il tabellino di Pisa-Parma 0-1
PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi (31' st Moreo), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (31' st Lorran), Aebischer, Marin (1' st Akinsanmiro), Angori (1' st Leris); Meister (39' st Tramoni), Nzola. All. Gilardino.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Valenti, Valeri; Britschgi, Bernabé (30' st Ordonez), Keita, Estevez, Ondrejka (14' st Sorensen); Benedyczak (30' st Oristanio), Pellegrino. All. Cuesta.
