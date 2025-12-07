Serie A, Cremonese-Lecce 2-0. Ora in corso Cagliari-Roma

La 14esima giornata del campionato prosegue oggi con 4 partite. Nel lunch match i lombardi superano i salentini con i gol di Bonazzoli e Sanabria. Ora in campo la squadra di Gasperini nella difficile trasferta in Sardegna. Più tardi si giocano Lazio-Bologna (alle 18) e il big match Napoli-Juventus (alle 20.45). Ieri negli anticipi vittorie per Inter, Verona e Sassuolo. Questo turno si chiude domani con Pisa-Parma, Udinese-Genoa e Torino-Milan
Dopo i tre anticipi di ieri, la 14esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre 4 partite. Nel lunch match la Cremonese ha vinto 2-0 con il Lecce. Alle 15 è iniziata Cagliari-Roma, ora in corso. Più tardi si giocano Lazio-Bologna (alle 18) e il big match Napoli-Juventus (alle 20.45). Questo turno si era aperto sabato con la vittoria per 3-1 del Sassuolo sulla Fiorentina, poi l'Inter ha battuto 4-0 il Como mentre l'Atalanta ha perso 3-1 in casa del Verona. Domani le ultime 3 sfide: Pisa-Parma (ore 15), Udinese-Genoa (ore 18) e Torino-Milan (ore 20.45) (HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Cremonese-Lecce (GLI HIGHLIGHTS)
Primo tempo equilibrato con le migliori occasioni che capitano a Stulic e Payero. A inizio ripresa un contatto Ramadani-Vandeputte viene ricontrollato al Var e viene assegnato un rigore alla Cremonese: dagli 11 metri Bonazzoli realizza. Poco dopo il raddoppio di Baschirotto viene annullato per un fallo in attacco. Ma i padroni di casa trovano comunque il gol del 2-0 al minuto 78: cross di Zerbin per Sanabria che segna di testa. Il Lecce prova a rientrare nel match ma nonostante 8 minuti di recupero il risultato non cambia più.
Il tabellino di Cremonese-Lecce 2-0
Gol: nel st 7' (rig.) Bonazzoli, 32' Sanabria
CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (43'st Folino), Barbieri (43'st Vazquez), Payero, Bondo (21'st Grassi), Vandeputte (21'st Zerbin), Floriani Mussolini, Bonazzoli (28'st Sanabria), Vardy. All.: Nicola
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani (31'st Drame), Coulibaly; Pierotti (21'st N'Dri), Berisha (31'st Sala), Banda (1'st Sottil); Stulic (21'st Camarda). All.: Di Francesco
Ammoniti: Banda per proteste, Bianchetti e Gallo per gioco falloso.
©Getty
