Serie A, Cremonese-Lecce 2-0. Ora in corso Cagliari-Roma

La 14esima giornata del campionato prosegue oggi con 4 partite. Nel lunch match i lombardi superano i salentini con i gol di Bonazzoli e Sanabria. Ora in campo la squadra di Gasperini nella difficile trasferta in Sardegna. Più tardi si giocano Lazio-Bologna (alle 18) e il big match Napoli-Juventus (alle 20.45). Ieri negli anticipi vittorie per Inter, Verona e Sassuolo. Questo turno si chiude domani con Pisa-Parma, Udinese-Genoa e Torino-Milan

Dopo i tre anticipi di ieri, la 14esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre 4 partite. Nel lunch match la Cremonese ha vinto 2-0 con il Lecce. Alle 15 è iniziata Cagliari-Roma, ora in corso. Più tardi si giocano Lazio-Bologna (alle 18) e il big match Napoli-Juventus (alle 20.45). Questo turno si era aperto sabato con la vittoria per 3-1 del Sassuolo sulla Fiorentina, poi l'Inter ha battuto 4-0 il Como mentre l'Atalanta ha perso 3-1 in casa del Verona. Domani le ultime 3 sfide: Pisa-Parma (ore 15), Udinese-Genoa (ore 18) e Torino-Milan (ore 20.45) (HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).