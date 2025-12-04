Coppa Italia, ottavi: Bologna-Parma finisce 2-1. Adesso Lazio-Milan

Prosegue oggi il tabellone degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. Nell’incontro delle 18, il Bologna, detentore del torneo e reduce dalla sconfitta in campionato contro la Cremonese, ha vinto in rimonta 2-1 contro il Parma, grazie ai gol di Rowe e Castro. Dalle 21 invece si stanno affrontando all’Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Max Allegri, che si sono sfidate anche nell’ultimo turno di Serie A: pochi giorni fa, a San Siro, a imporsi sono stati i rossoneri per 1-0. Ieri a strappare il pass per i quarti del torneo sono state l’Inter, che ha battuto 5-1 il Venezia, il Napoli, che ha avuto la meglio del Cagliari ai calci di rigore, e l'Atalanta, che ha battuto 4-0 il Genoa. Anche la Juventus ha già passato il turno, mentre a gennaio si giocheranno gli ultimi due ottavi: Roma-Torino il 13/01, Fiorentina-Como il 27/01.