Coppa Italia, ottavi: Bologna-Parma finisce 2-1. Adesso Lazio-Milan

I detentori del torneo, guidati da Vincenzo Italiano, hanno ottenuto la qualificazione al prossimo turno. Anche Inter, Napoli, Juventus e Atalanta hanno già strappato il pass per i quarti di finale del torneo
Prosegue oggi il tabellone degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. Nell’incontro delle 18, il Bologna, detentore del torneo e reduce dalla sconfitta in campionato contro la Cremonese, ha vinto in rimonta 2-1 contro il Parma, grazie ai gol di Rowe e Castro. Dalle 21 invece si stanno affrontando all’Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Max Allegri, che si sono sfidate anche nell’ultimo turno di Serie A: pochi giorni fa, a San Siro, a imporsi sono stati i rossoneri per 1-0. Ieri a strappare il pass per i quarti del torneo sono state l’Inter, che ha battuto 5-1 il Venezia, il Napoli, che ha avuto la meglio del Cagliari ai calci di rigore, e l'Atalanta, che ha battuto 4-0 il Genoa. Anche la Juventus ha già passato il turno, mentre a gennaio si giocheranno gli ultimi due ottavi: Roma-Torino il 13/01, Fiorentina-Como il 27/01.
La cronaca di Bologna-Parma
Partono bene gli ospiti, che hanno una buona occasione dopo sei minuti e poi passano in vantaggio al 13esimo: è di Benedyczak il gol dell’1-0. Il Parma ha un’altra chance con Benedyczak, ma prima dell’intervallo il Bologna riesce a pareggiare: Rowe sfrutta una disattenzione degli avversari e realizza l’1-1 al 38esimo. Nella ripresa entrambe le squadre hanno occasioni per sbloccare l’equilibrio, senza però trovare il gol. Nel finale i padroni di casa schiacciano il Parma alla ricerca del gol qualificazione, e si rivede in campo anche Ciro Immobile: all’89esimo Castro ribalta la partita e porta avanti gli uomini di Italiano. Il risultato non cambia più, e la partita finisce 2-1 per il Bologna che vola ai quarti di finale.
Il tabellino di Bologna-Parma 2-1
13' Benedyczak, 38' Rowe, 89' Castro
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Ferguson, Sulemana (25' Pobega), Bernardeschi (35' st Immobile), Fabbian (35' st Odgaard), Rowe (25' st Dominguez), Dallinga (25' st Castro). All.: Italiano.
PARMA (3-5-2): Guaita, Trabucchi (10' st Estevez), Troilo, Del Prato, Britschgi, Cremaschi (41' st Djuric), Keita, Ordonez (41' st Hernani), Lovik, Benedyczak (20' st Cutrone), Ondrejka (1' st Oristanio). All.: Cuesta.
Ammoniti: Cremaschi, Hernani e Pobega per gioco scorretto.
