Coppa Italia, Atalanta-Genoa 4-0. Dalle 18 Napoli-Cagliari

La Dea si impone grazie alle reti di Djimsiti, de Roon, Pasalic e Ahanor, e supera gli ottavi. Nei quarti di finale sarà sfida contro la Juventus. Alle 18 si prosegue con Napoli-Cagliari, mentre stasera alle 21 c'è Inter-Venezia
Nel primo dei tre match di oggi di Coppa Italia, l'Atalanta cala il poker contro il Genoa, vince 4-0 e supera gli ottavi (IL RACCONTO DI SKY SPORT) Nei quarti di finale sarà sfida contro la Juventus. Dalle 18 in campo Napoli-Cagliari, mentre stasera alle 21 c'è Inter-Venezia.
La cronaca di Atalanta-Genoa
Djimsiti B. 19', de Roon M. 54', Pasalic M. 82', Ahanor H. 90' + 1'
Al 19' la sblocca Djimsiti e l'Atalanta rimane poi in controllo, con diverse occasioni da gol. Grifone in 10 dal 37' per il rosso a Fini. Nella ripresa, nei primi minuti di gioco, ecco che arriva il raddoppio della Dea, siglato da de Roon. Poi ancora a segno
Pasalic e Ahanor per il 4-0 finale.
Il tabellino di Atalanta-Genoa 4-0
Atalanta (3-4-2-1): Sportiello, Djimsiti (60' Brescianini), Hien, Kolasinac (60' Ahanor); Bellanovav (74' Bernasconi), Pasalic, De Roon, Zalewski; De Ketelaere (60' Samardzic), Sulemana (21' Maldini); Scamacca
Genoa (3-5-2): Siegrist, Otoa, Vasquez, Norton Cuffy (76' Venturino); Ellertsson, Masini, Frendrup (71' Onana), Stanciu (71' Cuenca), Fini; Carboni (46' Marcandalli), Ekhator (70' Ekuban)
