Serie A: Genoa-Verona 2-1, Parma-Udinese 0-2. Adesso Juventus-Cagliari 1-1. LIVE

Sport
©Ansa

Ieri il Como ha superato 2-0 il Sassuolo, mentre oggi alle 20.45 si gioca Milan-Lazio. Domani altre quattro partite, tra cui il big match Roma-Napoli

Prosegue oggi la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo la vittoria di ieri per 2-0 del Como contro il Sassuolo, oggi sono quattro le partite in calendario: alle 15 si sono giocate Genoa-Verona, terminata 2-1, e Parma-Udinese, conclusa 0-2. Alle 18, poi, è il momento della Juventus che riceve in casa il Cagliari, mentre alle 20.45 si gioca Milan-Lazio. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani scenderanno in campo Lecce-Torino, Pisa-Inter, Atalanta-Fiorentina e Roma-Napoli, mentre a chiudere la giornata sarà Bologna-Cremonese lunedì alle 20.45.

Il tabellino di Juventus-Cagliari 1-1. LIVE

26' Esposito, 27' Yildiz
 

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti
 

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

La cronaca di Genoa-Verona (HIGHLIGHTS)

Sono i padroni di casa a ottenere i tre punti nella sfida tra Genoa e Verona. A partire meglio nell’incontro sono in realtà gli ospiti, che passano in vantaggio al minuto 21 con Belghali. I rossoblu trovano però il pari prima dell’intervallo, grazie alla rete di Colombo al 40esimo. Nella ripresa il Genoa completa la rimonta al 62esimo, con il gol di Thorsby. Il risultato non cambia più, e la partita termina 2-1.

La cronaca di Genoa-Verona 2-1

 

21’ Belghali, 40’ Colombo, 62’ Thorsby

 

GENOA (3-5-2): Leali, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson (40' st Sabelli), Thorsby, Malinovskyi (40' st Carboni), Frendrup, Martin, Vitinha (27' st Masini) , Colombo (21' st Ekuban). All.: De Rossi .    

 

VERONA (3-5-2): Monitpò, Nunez, Nelsson, Valentini, Belghali (35' st Oyegoke), Niasse (35' st Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (21' st Sarr), Bradaric (30' pt Frese), Giovane, Mosquera (21' st Orban).

 

Ammoniti: Thorsby, Nunez, Gagliardini per gioco falloso, Mosquera, De Rossi per proteste.

La cronaca di Parma-Udinese (HIGHLIGHTS)

Parte forte l’Udinese con Zaniolo, che dopo 4 minuti ha un’occasione per segnare e all’11esimo trova il gol del vantaggio. I padroni di casa rispondono alzando il ritmo e pressando gli avversari, faticando però a creare chiare occasioni da gol. Nella ripresa al 62esimo si verifica l’episodio che indirizza la partita: Troilo commette fallo da rigore e viene espulso, Davis realizza il penalty e porta gli ospiti sul definitivo 2-0.

Il tabellino di Parma-Udinese 0-2

11’ Zaniolo, 64’ Davis (rig.)

 

PARMA (5-3-2): Corvi, Britschgi, Delprato, Troilo, Valenti, Valeri (36' st Lovik), Bernabè (34' st Benedyczak), Keita (1' st Estevez), Sorensen (12' st Hernani), Pellegrino, Cutrone (1' st Ondrejka). All.Cuesta   

 

UDINESE (3-5-2): Okoye, Bertola, Kabasele, Solet, Zanoli (37’vst Ehizibue), Piotrowski (45' Zarraga), Karlstrom, Atta (24' stvEkkelenkamp), Zemura, Zaniolo (37' st Bravo), Davis (24' st Buksa). All.: Runjaic   

 

Ammoniti: Atta, Keita per gioco falloso, Davis per comportamento non regolamentare

 

Espulsi: nel st al 19' Troilo per fallo da ultimo uomo con chiara occasione da rete, 48' Runjaic per proteste. 

