Champions League, Bodo Glimt-Juventus 1-0 e Napoli-Qarabag 0-0. LIVE

Quinta giornata del girone unico della massima competizione europea. Il match dei partenopei è in onda su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La partita dei bianconeri è visibile Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Domani, mercoledì 26 novembre, è il turno di Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta