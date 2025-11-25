Champions League, Bodo Glimt-Juventus 1-0 e Napoli-Qarabag 0-0. LIVE

Quinta giornata del girone unico della massima competizione europea. Il match dei partenopei è in onda su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La partita dei bianconeri è visibile Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Domani, mercoledì 26 novembre, è il turno di Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta
Torna la Champions League 2025-2026 con la quinta giornata del girone unico. Il Napoli è in campo contro gli azeri del Qarabag: il match è in onda su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Ed è in corso anche la partita tra i norvegesi del Bodo Glimt e la Juventus: il match è visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su Now (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE). Domani, mercoledì 26 novembre, alle ore 21 toccherà invece all'Inter (fuori casa con gli spagnoli dell'Atletico Madrid) e all'Atalanta (che in Germania affronterà l'Eintracht).
La cronaca di Bodo Glimt-Juventus 1-0 LIVE
Dopo un buon inizio del Bodo Glimt, il primo squillo è della Juventus con McKennie, che all'8' lascia partire un bel sinistro che impegna severamente Haikin. Al 22' altra grande occasione per i bianconeri: Conceiçao vince il suo duello, palla sul secondo palo per Adzic che si coordina e calcia, sfera oltre la traversa. Poi si scatena il Bodo Glimt: al 26' va vicino al gol (deviazione decisiva di Kelly), e un minuto dopo lo trova con Blomberg, abile a sfruttare un calcio d'angolo insidioso. La Juventus risponde con Adzic (Haikin mette in angolo) e Conceiçao (prima un tiro fuori di poco e poi un mancino debole da posizione ravvicinata). Il primo tempo termina 1-0 per il Bodo.
Il tabellino di Bodo Glimt-Juventus 1-0 LIVE
Gol: 27' Blomberg
BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Hogh, Maata. All. Knutsen
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti
La cronaca di Napoli-Qarabag 0-0 LIVE
Parte bene il Qarabag, che al 5' spaventa Milinkovic-Savic con un mancino di Addai che termina fuori di poco. Al 15' Napoli vicino al gol: Neres scappa a destra e serve Hojlund, salvataggio della difesa degli azeri. I partenopei crescono e al 35' Neres va vicinissimo a un super gol: Lang rientra e crossa dalla sinistra, stupenda rovesciata del brasiliano e respinta in tuffo di Kochalski. Al 41' bella verticalizzazione di Lobotka per l'inserimento centrale di Di Lorenzo, che solo davanti alla porta inciampa e calcia di destro in caduta: deviazione di Mustafazade in corner. Il primo tempo termina 0-0.
Il tabellino di Napoli-Qarabag 0-0 LIVE
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrhamani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte
QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov
