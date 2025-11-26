Offerte Black Friday
Champions League: Atletico Madrid-Inter 1-0, Eintracht-Atalanta 0-0. LIVE

Dopo le vittorie di Napoli e Juventus di ieri, prosegue il percorso delle squadre italiane impegnate nella massima competizione continentale: gli uomini di Chivu sono di scena a Madrid contro l’Atletico, mentre i bergamaschi a Francoforte contro l’Eintracht

Continua il percorso delle squadre italiane impegnate nell’edizione 2025/2026 della Champions League. Dopo le vittorie del Napoli per 2-0 contro il Qarabag e della Juventus per 3-2 contro il Bodo/Glimt, stasera sono Inter e Atalanta a scendere in campo. Gli uomini di Chivu, reduci dalla sconfitta nel derby, sono di scena a Madrid contro l’Atletico mentre i bergamaschi giocano a Francoforte contro l’Eintracht, in quella che è la prima apparizione del nuovo allenatore Palladino nella massima competizione continentale (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).

Il tabellino di Atletico Madrid-Inter 1-0. LIVE

 

9' Alvarez

 

ATLETICO (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Gallagher, Cardoso, Barrios, Giuliano Simeone; Baena, Alvarez. All. Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

Il tabellino di Eintracht Francoforte-Atalanta 0-0. LIVE

EINTRACHT (4-2-3-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan Götze Knauff; Burkardt. All. Toppmöller

 

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino

