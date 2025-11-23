Serie A, il Parma vince a Verona 2-1. Adesso Cremonese-Roma 0-1. LIVE

Prosegue la 12esima giornata di campionato. Ieri hanno vinto Bologna e Napoli, mentre la Juventus ha pareggiato. Oggi alle 18 si giocherà Lazio-Lecce e alle 20.45 sarà il momento del derby di Milano tra Inter e Milan. Domani si chiude con Torino-Como e Sassuolo-Pisa

Prosegue oggi la 12esima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Dopo le vittorie di ieri di Bologna e Napoli e i pareggi tra Fiorentina e Juventus e tra Cagliari e Genoa, oggi alle 12.30 si è giocata Verona-Parma: l’incontro è terminato 1-2 per i ducali. Alle 15 è iniziata Cremonese-Roma, alle 18 si giocherà Lazio-Lecce e alle 20.45 sarà il momento del derby di Milano tra Inter e Milan (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani a chiudere la giornata saranno Torino-Como e Sassuolo-Pisa.