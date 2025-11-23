Serie A, il Parma vince a Verona 2-1. Adesso Cremonese-Roma 0-1. LIVE

Prosegue la 12esima giornata di campionato. Ieri hanno vinto Bologna e Napoli, mentre la Juventus ha pareggiato. Oggi alle 18 si giocherà Lazio-Lecce e alle 20.45 sarà il momento del derby di Milano tra Inter e Milan. Domani si chiude con Torino-Como e Sassuolo-Pisa
Prosegue oggi la 12esima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Dopo le vittorie di ieri di Bologna e Napoli e i pareggi tra Fiorentina e Juventus e tra Cagliari e Genoa, oggi alle 12.30 si è giocata Verona-Parma: l’incontro è terminato 1-2 per i ducali. Alle 15 è iniziata Cremonese-Roma, alle 18 si giocherà Lazio-Lecce e alle 20.45 sarà il momento del derby di Milano tra Inter e Milan (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani a chiudere la giornata saranno Torino-Como e Sassuolo-Pisa.
Il tabellino di Cremonese-Roma 0-1. LIVE
17' Soulé
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini
La cronaca di Verona-Parma (HIGHLIGHTS)
Partono forte i padroni di casa, che collezionano diverse occasioni nei primi minuti compreso un gol di Orban annullato per fuorigioco. Al 18esimo però a passare è il Parma, che sblocca la partita grazie a Pellegrino dopo la traversa colpita da Sorensen. Nella ripresa a partire meglio sono gli ospiti, che hanno diverse occasioni per raddoppiare, ma è il Verona a pareggiare al 65esimo con la rete di Giovane. A dieci minuti dalla fine, però, il Parma trova il gol del definitivo 2-1 con la doppietta di Pellegrino. La partita termina così 2-1 per gli ospiti.
Il tabellino di Verona-Parma 1-2
18' e 80' Pellegrino, 65' Giovane
VERONA (3-5-2): Montipò, Bella-Kotchap (42'st Harroui), Nelsson (18'st Nunez), Frese, Belghali, Akpa Akpro (1'st Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (9'st Mosquera), Bradaric, Giovane, Orban (18'st Sarr). All: Zanetti
PARMA (3-5-2): Corvi, Delprato, Troilo, Valenti, Britschgi (31'st Valeri), Bernabè (39'st Estevez), Keita, Lovik, Sorensen, Cutrone (31'st Benedyczak), Pellegrino. All: Cuesta
Ammoniti: Pellegrino, Giovane, Al-Musrati, Nunez, Frese.
