Serie A, Cagliari-Genoa 3-3 e Udinese-Bologna 0-3

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato riparte oggi con le prime 4 partite della 12esima giornata. Nel pomeriggio pari con tanti gol nella sfida in Sardegna mentre gli emiliani vincono in Friuli. Alle 18 la sfida al Franchi, alle 20.45 il Napoli ospita l’Atalanta. Domani Verona-Parma alle 12.30, Cremonese-Roma alle 15, Lazio-Lecce alle 18. In serata grande attesa per il derby Inter-Milan. Lunedì infine si giocano Torino-Como e Sassuolo-Pisa
Il campionato di Serie A è ripartito oggi dopo la sosta per le Nazionali con le prime quattro partite della 12esima giornata. Nel pomeriggio Cagliari-Genoa è finita 3-3 (IL RACCONTO SU SKY SPORT) mentre il Bologna ha vinto 3-0 in trasferta contro l'Udinese (IL RACCONTO SU SKY SPORT). A seguire, alle 18 calcio d’inizio di Fiorentina-Juventus, mentre alle 20.45 il Napoli ospita l’Atalanta (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani si parte alle 12.30 con Verona-Parma, poi alle 15 Cremonese-Roma, alle 18 Lazio-Lecce. In serata, alle 20.45, grande attesa per il derby Inter-Milan. Lunedì infine si giocano Torino-Como (alle 18.30) e Sassuolo-Pisa (alle 20.45).
La cronaca di Cagliari-Genoa
Ospiti avanti al minuto 18: Colombo verticalizza per Vitinha che batte Caprile. Al 33esimo il Cagliari pareggia: cross di Palestra da angolo per Borrelli che stacca e realizza di testa. Il Genoa torna in vantaggio al 42esimo con Ostigard ma i sardi poco dopo trovano ancora il pari con Sebastiano Esposito su assist di Prati. Nella ripresa, al 60esimo, il Cagliari va per la prima volta in vantaggio: cross di Zappa per la testa di Borrelli che schiaccia di testa e realizza la sua doppietta personale. All’83esimo pari del Genoa con Aaron Martin che sfrutta un errore di Caprile. Poco dopo palo degli ospiti colpito da Ostigard. Nel recupero espulso Norton-Cuffy.
Il tabellino di Cagliari-Genoa 3-3
Gol: 18' pt Vitinha, 33 pt e 15' st Borrelli, 40' pt Ostigard, 42' pt Esposito, 39' st Martin
CAGLIARI (4-4-2) Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Felici (12' st Idrissi), Deiola (31' st Gaetano), Prati (12' st Adopo), Folorunsho; Esposito (25' st Luvumbo), Borrelli (25' st Pavoletti). All. Pisacane
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli (33' st Carboni), Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (42' st Masini), Frendrup, Thorsby (22' st Gronbaek), Martin; Vitinha (33' Ekuban), Colombo (42' st Eillertson). All. De Rossi
Ammoniti: Norton Cuffy, Deiola, Prati, Gronbaek, Luperto, Mina per scorrettezze. Espulso al 48' st Norton-Cuffy per doppia ammonizione.
La cronaca di Udinese-Bologna
Buon inizio dei padroni di casa che costruiscono alcune palle gol. Al 37esimo però un tocco di braccio di Ehizibue viene sanzionato con un calcio di rigore per il Bologna: dagli 11 metri Orsolini si fa parare il penalty da Okoye. Nel finale di frazione viene annullato un gol a Orsolini per fuorigioco. A inizio ripresa il Bologna la sblocca con Pobega, abile a finalizzare un’azione di Orsolini. Pochi minuti dopo è ancora il centrocampista a siglare la sua doppietta, rubando palla a Karlstrom e segnando. Nel recupero il definitivo tris lo realizza Bernardeschi.
Il tabellino di Udinese-Bologna 0-3
Gol: nel st 9' e 15' Pobega, 48' Bernardeschi
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue (18' st Zanoli), Ekkelenkamp (25' st Piotrowski), Karlstrom, Atta, Kamara (26' st Zemura); Zaniolo (18' st Buksa), Davis (18' st Bayo). All.: Runjaic
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri (18' st Zortea), Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini (31' st Sulemana), Fabbian (31' st Bernardeschi), Domínguez (38' st Odgaard); Castro (38' st Dallinga). All.: Italiano
Ammoniti: De Silvestri per gioco falloso.
