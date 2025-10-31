Spalletti alla Juventus, oggi la presentazione del nuovo allenatore

L’ex ct dell’Italia ha firmato ieri il contratto con il club bianconero: è il terzo allenatore in otto mesi, dopo Thiago Motta a Igor Tudor. Oggi, alle 12, c’è la presentazione del tecnico toscano alla stampa nella sala conferenze dell'Allianz Stadium. Per lui contratto di otto mesi, fino a giugno, con l'obiettivo di centrare un piazzamento in Champions League e poi parlare del futuro
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: l’ex ct dell’Italia ha firmato ieri il contratto con il club bianconero. Oggi, alle 12, c’è la presentazione del tecnico toscano alla stampa nella sala conferenze dell'Allianz Stadium. È anche la vigilia della trasferta a Cremona, dove Spalletti esordirà alla guida della Juve contro la squadra di Davide Nicola.
Spalletti alla Juventus
Luciano Spalletti è il terzo allenatore bianconero in otto mesi, dopo Thiago Motta a Igor Tudor. "Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera", ha annunciato ieri il club. Per lui contratto di otto mesi, fino a giugno, con l'obiettivo di centrare un piazzamento in Champions League e poi sedersi intorno al tavolo a discutere del futuro insieme. L'allenatore di Roma, Inter e Napoli (vincitore di uno scudetto con i campani) ieri è stato alla Continassa insieme allo storico vice Marco Domenichini. Prima della firma ha incontrato i vertici della società, messo a punto i dettagli dell’accordo e visitato le strutture. Poi i test fisici per l'idoneità e il primo abbraccio col popolo juventino. "Sull'altro braccio vogliamo la J", è stato l'appello dei tifosi a Spalletti, che per celebrare lo scudetto vinto nel 2022-2023 con il Napoli si è tatuato lo stemma del club campano.
Dopo le esperienze in provincia, dove ha raccolto ottimi risultati a Empoli e Udine, il mister di Certaldo ha allenato la Roma, lo Zenit San Pietroburgo e l’Inter. Poi è approdato sulla panchina del Napoli e nella stagione 2022/2023 ha riportato lo scudetto ai campani dopo 33 anni di astinenza. Nell’agosto del 2023 è diventato commissario tecnico della nazionale, due anni dopo è stato esonerato. Nell’ottobre del 2025 è stato scelto come tecnico della Juventus