Spalletti alla Juve, oggi la firma e l'ufficialità del nuovo tecnico

Per la fumata bianca serve solo un po' di pazienza e qualche ora di attesa, ma Luciano Spalletti sta per diventare il nuovo tecnico della Juventus. Dopo l'esonero di Igor Tudor e la gestione, ad interim, di Brambilla che ha portato i bianconeri al successo per 3 a 1 contro l'Udinese in campionato, l'ex ct della Nazionale dovrebbe arrivare a Torino nella mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre, dove incontrerà i dirigenti e firmerà il contratto con la Vecchia Signora. Lo conferma Sky Sport .

Le indiscrezioni e la possibile presentazione

Secondo quanto emerso da queste ore di fibrillazione, il tecnico di Certaldo non dovrebbe però guidare la squadra nell'allenamento di oggi, previsto alle ore 15, con i giocatori in seduta di scarico proprio dopo la vittoria contro l'Udinese, visto che si stanno limando gli ultimi dettagli formali sul contratto che legherà Spalletti alla Juventus. Sempre secondo quelle che, ad ora, sono indiscrezioni, l'allenatore ed il club bianconero hanno trovato l’accordo sulla base di un contratto fino a giugno del 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Per la presentazione del nuovo tecnico bianconero, invece, si potrebbe dover aspettare almeno fino a venerdì 31 ottobre. Il debutto del nuovo tecnico, quindi, dovrebbe avvenire sabato sera allo stadio Zini di Cremona.

La nuova Juve

Ripresasi in campionato dopo diverse gare a secco, con la vittoria contro i friulani, la nuova Juventus potrebbe ripartire da una certezza, ovvero quella della difesa a 4, in attesa del rientro di Bremer. La cerniera di centrocampo potrebbe essere a due, con tre uomini sulla trequarti in cui sarebbe centrale la figura di Kenan Yildiz. Davanti potrebbe esserci spazio per una sola punta. A Spalletti capire se, quella casella, possa spettare ad un Vlahovic ritrovato ed applaudito ieri allo Stadium o meno.

L'ottavo club in serie A

Nella sua lunga carriera iniziata nel 1997 a Empoli, Spalletti compie un triplo salto dalla C1 alla A dove, dopo aver condotto alla salvezza i toscani, il tecnico di Certaldo viene chiamato dalla Sampdoria. Esonerato e poi richiamato, non riusce ad evitare la retrocessione in B. Negativa anche l'esperienza a Venezia, ma meglio va a Udine dove Spalletti prima porta il club in Coppa Uefa e poi addirittura in Champions. Arriva quindi la chiamata della Roma con cui conquista tre secondi posti, due coppe Italia e una Supercoppa italiana. Dopo 3 anni in Russia, Spalletti torna alla Roma che riporta ad un altro secondo posto. Infine ecco gli anni all'Inter, lo scudetto a Napoli e la Nazionale.