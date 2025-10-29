Serie A, alle 18.30 Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma

Offerte Sky
Serie A, oggi 6 partite. Alle 18.30 Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma

Il calendario della nona giornata del campionato prevede oggi con 6 match. Alle 18.30 in contemporanea si disputano tre partite: Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma. Alle 20.45 calcio d’inizio di Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e Inter-Fiorentina. Il turno infrasettimanale era iniziato ieri con la vittoria del Napoli a Lecce e il pareggio tra Atalanta e Milan. Domani chiudono Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio

Dopo la vittoria del Napoli a Lecce e il pareggio tra Atalanta e Milan, la nona giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altri 6 match del turno infrasettimanale (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Alle 18.30 in contemporanea si disputano tre partite: Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma. Più tardi, alle 20.45, calcio d’inizio di altre tre sfide: Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e Inter-Fiorentina. Questa giornata si chiuderà domani con Cagliari-Sassuolo, alle 18.30, e Pisa-Lazio, alle 20.45.

