Serie A, alle 18.30 Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma

Il calendario della nona giornata del campionato prevede oggi con 6 match. Alle 18.30 in contemporanea si disputano tre partite: Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma. Alle 20.45 calcio d’inizio di Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e Inter-Fiorentina. Il turno infrasettimanale era iniziato ieri con la vittoria del Napoli a Lecce e il pareggio tra Atalanta e Milan. Domani chiudono Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio