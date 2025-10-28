Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, Lecce-Napoli 0-1: live. Stasera alle 20.45 Atalanta-Milan

Sport
©Ansa

La squadra di Conte è impegnata al Via del Mare dalle 18.30, mentre in serata i rossoneri sono in campo a Bergamo, nel turno infrasettimanale di campionato

ascolta articolo

Il turno infrasettimanale della Serie A inizia questa sera alle 18.30 al Via del Mare, con Lecce-Napoli (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Mentre alle 20.45 è la volta di Atalanta-Milan, a Bergamo (LA CRONACA DELLA PARTITA DI SKY SPORTGLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

La cronaca di Lecce-Napoli

In avvio Gaspar salva su Lucca in area. Il Lecce poi ci prova con un destro di Berisha. Poco dopo arriva il tentativo di Politano da buona posizione. Falcone salva su Olivera prima dell'intervallo. Nella ripresa, il Lecce è aggressivo e guadagna rigore per mano di Jesus. Ma nulla da fare: Milinkovic-Savic para il tiro di Camarda. Al 69' la sblocca Anguissa.

Il tabellino di Lecce-Napoli: 0-1 live

Anguissa 69'

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco

 

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. All. Conte

Approfondimento

Serie A, ecco i calciatori con gli stipendi più alti: la classifica

Le formazioni di Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri

FOTOGALLERY

©Getty

1/14
Sport

Pallone d'Oro: chi ne ha vinti di più nella storia. FOTO

Lionel Messi guida la classifica all-time con 8 trofei: è lui il calciatore più premiato in assoluto, davanti a Cristiano Ronaldo fermo a 5. Oltre a loro, altri otto giocatori hanno trionfato in diverse occasioni. LA FOTOGALLERY

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Serie A, Lecce-Napoli 0-1: live. Stasera alle 20.45 Atalanta-Milan

Sport

La squadra di Conte è impegnata al Via del Mare dalle 18.30, mentre in serata i rossoneri sono in...

Morto Carlo Ricchetti, l'ex calciatore della Salernitana aveva 55 anni

Sport

Da tempo l'ex granata lottava con una grave malattia. Per diverse stagioni fu protagonista con la...

Massimo Brambilla, chi è l'allenatore ad interim della Juventus

Sport

Nuovo allenatore in casa Juventus: dopo l’esonero di Igor Tudor, nella partita di campionato di...

Massimo Brambilla

Juventus, Spalletti prima scelta per il dopo Tudor: i nomi in ballo

Sport

Dirigenza bianconera al lavoro per individuare il sostituto del tecnico croato. L'ex ct azzurro...

Napoli, infortunio per Kevin De Bruyne: verso un lungo stop

Sport

Il centrocampista belga si è sottoposto agli esami dopo il guaio muscolare accusato contro...

Sport: I più letti