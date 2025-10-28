Serie A, Lecce-Napoli 0-1: live. Stasera alle 20.45 Atalanta-Milan

La squadra di Conte è impegnata al Via del Mare dalle 18.30, mentre in serata i rossoneri sono in campo a Bergamo, nel turno infrasettimanale di campionato
Il turno infrasettimanale della Serie A inizia questa sera alle 18.30 al Via del Mare, con Lecce-Napoli (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Mentre alle 20.45 è la volta di Atalanta-Milan, a Bergamo (LA CRONACA DELLA PARTITA DI SKY SPORT - GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).
La cronaca di Lecce-Napoli
In avvio Gaspar salva su Lucca in area. Il Lecce poi ci prova con un destro di Berisha. Poco dopo arriva il tentativo di Politano da buona posizione. Falcone salva su Olivera prima dell'intervallo. Nella ripresa, il Lecce è aggressivo e guadagna rigore per mano di Jesus. Ma nulla da fare: Milinkovic-Savic para il tiro di Camarda. Al 69' la sblocca Anguissa.
Il tabellino di Lecce-Napoli: 0-1 live
Anguissa 69'
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. All. Conte
Le formazioni di Atalanta-Milan
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri
©Getty
