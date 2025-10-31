Atp Parigi, è il giorno dei quarti: Jannik Sinner affronta Ben Shelton

Al Masters 1000 di Parigi è il giorno dei quarti di finale. L’unico italiano in campo è Jannik Sinner , che non prima delle 19 affronterà lo statunitense Ben Shelton. Agli ottavi l’altoatesino ha battuto l’argentino Francisco Cerundolo in due set (7-5, 6-1), conquistando per la prima volta in carriera i quarti nel torneo parigino. Dopo l’eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz, se in Francia Sinner dovesse alzare il trofeo tornerebbe numero 1 al mondo prima delle Finals . Si è fermato agli ottavi, invece, il cammino di Lorenzo Sonego: il piemontese ieri ha perso per 3-6, 7-6, 6-4 contro il russo Daniil Medvedev. Il torneo a La Défense è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La sfida tra Sinner e Shelton

Jannik Sinner, numero 2 del mondo e del seeding, stasera affronta Ben Shelton per conquistare la sua 51esima vittoria stagionale e assicurarsi un posto in semifinale. Il match è in programma sul Centrale non prima delle 19. Lo statunitense, numero 7 Atp e numero 5 del seeding, agli ottavi ha battuto Andrey Rublev per 7-6, 6-3. Tra Sinner e Shelton è l’ottava sfida in carriera, con l’azzurro che è avanti 6-1 nei precedenti. Shelton ha vinto solo il primo confronto, agli ottavi di finale di Shanghai nel 2023. Poi Sinner ha avuto la meglio in tutti i duelli successivi: nel 2023 ai sedicesimi di finale a Vienna; nel 2024 agli ottavi a Indian Wells, Wimbledon e Shanghai; nel 2025 in semifinale all’Australian Open e ai quarti a Wimbledon.