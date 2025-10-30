Offerte Sky
Atp Parigi, Sinner stasera affronta Cerundolo. Nel pomeriggio Sonego-Medvedev

Sport
©Ansa

L'altoatesino, non prima delle 19, affronta l'avversario argentino. Dopo l’eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz - battuto in tre set da Norrie - se Jannik dovesse vincere il torneo tornerebbe numero 1 al mondo prima delle Finals. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner torna in campo stasera, non prima delle 19, a Parigi, dopo il debutto di ieri che lo ha visto vincere contro Bergs (6-4, 6-2). Dopo l’eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz - battuto in tre set da Norrie - se l’altoatesino dovesse vincere il torneo tornerebbe numero 1 al mondo prima delle Finals. Oggi in campo anche Lorenzo Sonego che, dopo essersi aggiudicato il derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti, ora affronta il russo Medvedev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

I match di oggi degli italiani

Qui i dettagli dei match di oggi degli azzurri:

  • non prima delle 17.30: SONEGO (Ita) vs Medvedev
  • non prima delle 19: SINNER (Ita) vs Cerundolo (Arg)

