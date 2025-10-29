Atp Parigi, oggi esordio di Sinner contro Bergs e derby Musetti-Sonego

Sinner: "A Parigi spero di riuscire a cambiare le cose"

E pensare che Sinner alla vigilia del match d'esordio, dopo aver chiuso a un qualsiasi ripensamento sulla Davis, in merito al ritorno in vetta al ranking aveva rimandato tutto al 2026. "È impossibile e, a dire il vero, è una cosa a cui non sto pensando: sarà l'obiettivo della prossima stagione. Ora voglio solo chiudere al meglio questa", ha detto il campione altoatesino in conferenza stampa pre-match. "Dicembre sarà un mese molto importante per me perché so che potrò sfruttarlo per lavorare molto e apportare alcuni cambiamenti - ha spiegato l'azzurro - So bene quanto sarà cruciale in molte aree del mio gioco, ma sono al tempo stesso sereno e felice per quello che sono riuscito a fare quest'anno". Fine anno è anche periodo di bilanci. "Wimbledon è il torneo dove volevamo spingerci il più in fondo possibile e dove non potevo sperare di ottenere un risultato migliore - ha detto il campione italiano - Ma la stagione è stata incredibile. Ho giocato quattro finali Slam, tantissime belle partite e non è ancora finita". L'obiettivo sono le Atp Finals: "C'è un torneo a cui ancora guardo ed è quello di Torino - spiega Sinner - l'anno scorso feci un'ottima corsa e quest'anno ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Ma prima c'è questo torneo qui, che l'anno scorso non ho giocato e dove non sono mai riuscito a fare bene. Speriamo di riuscire a cambiare un paio di cose e vediamo come andrà".