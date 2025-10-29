Atp Parigi, oggi esordio di Sinner contro Bergs e derby Musetti-Sonego

Offerte Sky
Atp Parigi, oggi l’esordio di Sinner contro Bergs e il derby Musetti-Sonego

Alla Defense Arena la prima sfida per l’azzurro è contro il 26enne belga, e con l’eliminazione di Alcaraz se l’altoatesino dovesse vincere il torneo tornerebbe numero 1 al mondo prima delle Finals. Il match, in programma sul Centrale mercoledì come terzo dalle ore 11, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno del debutto di Jannik Sinner all’Atp di Parigi: l’azzurro alla Defense Arena sfida il 26enne belga Zizou Bergs. Il match, in programma sul Centrale come terzo dalle ore 11, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ma l’obiettivo è ancora più grande: dopo l’eliminazione di Carlos Alcaraz - battuto in tre set da Norrie - se l’altoatesino dovesse vincere il torneo tornerebbe numero 1 al mondo prima delle Finals. In campo oggi a Parigi anche il derby tutto italiano Musetti-Sonego, quarto match dalle ore 11 previsto sul Campo 1.

Sinner: "A Parigi spero di riuscire a cambiare le cose"

E pensare che Sinner alla vigilia del match d'esordio, dopo aver chiuso a un qualsiasi ripensamento sulla Davis, in merito al ritorno in vetta al ranking aveva rimandato tutto al 2026. "È impossibile e, a dire il vero, è una cosa a cui non sto pensando: sarà l'obiettivo della prossima stagione. Ora voglio solo chiudere al meglio questa", ha detto il campione altoatesino in conferenza stampa pre-match. "Dicembre sarà un mese molto importante per me perché so che potrò sfruttarlo per lavorare molto e apportare alcuni cambiamenti - ha spiegato l'azzurro - So bene quanto sarà cruciale in molte aree del mio gioco, ma sono al tempo stesso sereno e felice per quello che sono riuscito a fare quest'anno". Fine anno è anche periodo di bilanci. "Wimbledon è il torneo dove volevamo spingerci il più in fondo possibile e dove non potevo sperare di ottenere un risultato migliore - ha detto il campione italiano - Ma la stagione è stata incredibile. Ho giocato quattro finali Slam, tantissime belle partite e non è ancora finita". L'obiettivo sono le Atp Finals: "C'è un torneo a cui ancora guardo ed è quello di Torino - spiega Sinner - l'anno scorso feci un'ottima corsa e quest'anno ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Ma prima c'è questo torneo qui, che l'anno scorso non ho giocato e dove non sono mai riuscito a fare bene. Speriamo di riuscire a cambiare un paio di cose e vediamo come andrà".

I match di oggi degli italiani

  • BERGS (Bel) vs SINNER (Ita)
  • MUSETTI (Ita) vs SONEGO (Ita)

Atp Parigi 2025, tabellone e avversari di Sinner al Masters 1000

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

