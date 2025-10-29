Con l'eliminazione di Alcaraz, Sinner può tornare n.1 all'Atp Parigi

Uscito al secondo turno, lo spagnolo spiana la strada a Jannik Sinner. L'italiano, sbarcato nella Ville Lumiere dopo il successo all'Atp di Vienna, si scontrerà mercoledì per la prima volta con il belga Zizou Bergs ascolta articolo

Carlos Alcaraz è uscito a sorpresa al secondo turno all'atp di Parigi battuto dal britannico Cameron Norrie in tre set dopo due ore e venti minuti di gioco: un'incredibile battuta d'arresto e un assist a Jannik Sinner. Con la sconfitta dello spagnolo, l'altoatesino, sbarcato nella Ville Lumiere dopo il successo all'Atp di Vienna, può riprendersi la vetta. La prima sfida che affronterà sarà con il 26enne del Belgio Zizou Bergs, contro cui non ha mai giocato. Se Sinner vincerà il torneo parigino lunedì 3 novembre sarà numero 1 del mondo, ma solo per una settimana. Questo perché l'azzurro dovrà scartare i 1.500 punti della vittoria dello scorso anno a Torino. Vincendo in Francia metterebbe pressione enorme ad Alcaraz, che ora non può più sbagliare e per difendere il primato di fine anno alle Finals di Torino sarà costretto a vincere almeno tre partite.

Giocare bene le Atp Finals Con Alcaraz fuori gioco, se Sinner dovesse arrivare fino in fondo e vincere il 1000 alla Defense Arena, tornerebbe numero 1 prima delle Finals. "A dire il vero è una cosa a cui non sto pensando: sarà l'obiettivo della prossima stagione. Ora voglio solo chiudere al meglio questa" ha detto il campione altoatesino in conferenza stampa pre-match. L'obiettivo per Sinner sono le Atp Finals: "C'è un torneo a cui ancora guardo ed è quello di Torino - ha spiegato -. L'anno scorso feci un'ottima corsa e quest'anno ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Ma prima c'è questo torneo qui, che l'anno scorso non ho giocato e dove non sono mai riuscito a fare bene". Potrebbe interessarti Atp Parigi, oggi esordio di Sinner contro Bergs e derby Musetti-Sonego

Sinner e la rinuncia alla Coppa Davis con l'Italia "Dicembre sarà un mese molto importante per me perché so che potrò sfruttarlo per lavorare molto e apportare alcuni cambiamenti - spiega l'azzurro - So bene quanto sarà cruciale in molte aree del mio gioco, ma sono al tempo stesso sereno e felice per quello che sono riuscito a fare quest'anno". Sicuramente non giocherà la Davis a Bologna: "La decisione è presa - taglia corto l'azzurro - E su quest'argomento ho già detto tutto qualche giorno fa". Fine anno è anche periodo di bilanci. "Wimbledon è il torneo dove volevamo spingerci il più in fondo possibile e dove non potevo sperare di ottenere un risultato migliore - prosegue il campione italiano - Ma la stagione è stata incredibile. Ho giocato quattro finali Slam, tantissime belle partite e non è ancora finita".

Potrebbe interessarti Hamilton 1°, Sinner 21°: sportivi che fanno vendere di più a sponsor