Con l'eliminazione di Alcaraz, Sinner può tornare n.1 all'Atp Parigi

Uscito al secondo turno, lo spagnolo spiana la strada a Jannik Sinner. L'italiano, sbarcato nella Ville Lumiere dopo il successo all'Atp di Vienna, si scontrerà mercoledì per la prima volta con il belga Zizou Bergs
Carlos Alcaraz è uscito a sorpresa al secondo turno all'atp di Parigi battuto dal britannico Cameron Norrie in tre set dopo due ore e venti minuti di gioco: un'incredibile battuta d'arresto e un assist a Jannik Sinner. Con la sconfitta dello spagnolo, l'altoatesino, sbarcato nella Ville Lumiere dopo il successo all'Atp di Vienna, può riprendersi la vetta. La prima sfida che affronterà sarà con il 26enne del Belgio Zizou Bergs, contro cui non ha mai giocato. Se Sinner vincerà il torneo parigino lunedì 3 novembre sarà numero 1 del mondo, ma solo per una settimana. Questo perché l'azzurro dovrà scartare i 1.500 punti della vittoria dello scorso anno a Torino. Vincendo in Francia metterebbe pressione enorme ad Alcaraz, che ora non può più sbagliare e per difendere il primato di fine anno alle Finals di Torino sarà costretto a vincere almeno tre partite.
Giocare bene le Atp Finals
Con Alcaraz fuori gioco, se Sinner dovesse arrivare fino in fondo e vincere il 1000 alla Defense Arena, tornerebbe numero 1 prima delle Finals. "A dire il vero è una cosa a cui non sto pensando: sarà l'obiettivo della prossima stagione. Ora voglio solo chiudere al meglio questa" ha detto il campione altoatesino in conferenza stampa pre-match. L'obiettivo per Sinner sono le Atp Finals: "C'è un torneo a cui ancora guardo ed è quello di Torino - ha spiegato -. L'anno scorso feci un'ottima corsa e quest'anno ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Ma prima c'è questo torneo qui, che l'anno scorso non ho giocato e dove non sono mai riuscito a fare bene".
Sinner e la rinuncia alla Coppa Davis con l'Italia
"Dicembre sarà un mese molto importante per me perché so che potrò sfruttarlo per lavorare molto e apportare alcuni cambiamenti - spiega l'azzurro - So bene quanto sarà cruciale in molte aree del mio gioco, ma sono al tempo stesso sereno e felice per quello che sono riuscito a fare quest'anno". Sicuramente non giocherà la Davis a Bologna: "La decisione è presa - taglia corto l'azzurro - E su quest'argomento ho già detto tutto qualche giorno fa". Fine anno è anche periodo di bilanci. "Wimbledon è il torneo dove volevamo spingerci il più in fondo possibile e dove non potevo sperare di ottenere un risultato migliore - prosegue il campione italiano - Ma la stagione è stata incredibile. Ho giocato quattro finali Slam, tantissime belle partite e non è ancora finita".
Come sta Jannik Sinner
Il campione altoatesino dice di stare bene, anche se sente la stanchezza: "Credo sia normale, dopo aver giocato cinque giorni consecutivi e una finale molto fisica, può succedere - conclude Sinner - Il fisico però sta bene, un po' stanco perché non ho avuto il tempo per recuperare a pieno ma sono felice e sto recuperando giorno dopo giorno. Sono molto concentrato e speriamo adesso di riuscire a giocare un gran tennis".
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa