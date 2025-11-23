Coppa Davis 2025, alle 15 la finale Italia-Spagna: dove vederla

Alla fine, anche in Coppa Davis, la questione è fra Italia e Spagna. Non ci sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , ma nella sfida decisiva a Bologna saranno protagoniste le stesse bandiere che si sono sfidate nelle finali degli ultimi tre Slam e delle Atp Finals . Da una parte ci sono gli azzurri che sognano il tris consecutivo, dall’altra gli spagnoli che hanno eliminato in semifinale la Germania. L’appuntamento con la finale di Coppa Davis è alle 15 su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky.

Due semifinali combattute

L’Italia è volata direttamente in finale grazie alla performance di Flavio Cobolli, che venerdì nel secondo match della semifinale contro il Belgio ha battuto il numero 43 al mondo, Zizou Bergs, spedendo a casa il team guidato da Steve Darcis. Altrettanto combattuta la semifinale fra Spagna e Germania. Una sorpresa, in parte, dato che tra i tedeschi c'era il giocatore sulla carta più forte della Coppa Davis, il terzo al mondo per ranking, Alexander Zverev. Ma la squadra del capitano David Ferrer è riuscita a sconfiggere gli avversari in tre match, passando per il doppio di Granollers e Martinez, che hanno battuto la coppia Krawietz e Puetz in tre set (6-2, 3-6 e 6-3).

La corsa alla terza Insalatiera

Con un pubblico di tifosi che nei giorni si è fatto sempre più numeroso, senza troppe difficoltà ci sarà una Super Tennis Arena con il tutto esaurito. E un sogno ben chiaro: sollevare, per il terzo anno consecutivo, l'Insalatiera d'argento. Un'impresa, questa, che non riesce a nessuno dal 1972, quando gli Stati Uniti di Stan Smith ne vinsero addirittura cinque in fila.