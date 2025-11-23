Coppa Davis 2025, alle 15 la finale Italia-Spagna: dove vederla

Gli azzurri sfidano la squadra guidata da David Ferrer e puntano a conquistare l'Insalatiera d'argento per il terzo anno consecutivo. L’appuntamento su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky
Alla fine, anche in Coppa Davis, la questione è fra Italia e Spagna. Non ci sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma nella sfida decisiva a Bologna saranno protagoniste le stesse bandiere che si sono sfidate nelle finali degli ultimi tre Slam e delle Atp Finals. Da una parte ci sono gli azzurri che sognano il tris consecutivo, dall’altra gli spagnoli che hanno eliminato in semifinale la Germania. L’appuntamento con la finale di Coppa Davis è alle 15 su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky.
Due semifinali combattute
L’Italia è volata direttamente in finale grazie alla performance di Flavio Cobolli, che venerdì nel secondo match della semifinale contro il Belgio ha battuto il numero 43 al mondo, Zizou Bergs, spedendo a casa il team guidato da Steve Darcis. Altrettanto combattuta la semifinale fra Spagna e Germania. Una sorpresa, in parte, dato che tra i tedeschi c'era il giocatore sulla carta più forte della Coppa Davis, il terzo al mondo per ranking, Alexander Zverev. Ma la squadra del capitano David Ferrer è riuscita a sconfiggere gli avversari in tre match, passando per il doppio di Granollers e Martinez, che hanno battuto la coppia Krawietz e Puetz in tre set (6-2, 3-6 e 6-3).
La corsa alla terza Insalatiera
Con un pubblico di tifosi che nei giorni si è fatto sempre più numeroso, senza troppe difficoltà ci sarà una Super Tennis Arena con il tutto esaurito. E un sogno ben chiaro: sollevare, per il terzo anno consecutivo, l'Insalatiera d'argento. Un'impresa, questa, che non riesce a nessuno dal 1972, quando gli Stati Uniti di Stan Smith ne vinsero addirittura cinque in fila.
