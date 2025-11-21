Coppa Davis, oggi l’Italia sfida il Belgio per un posto in finale

Sulla carta il Belgio non è un avversario impossibile. L'Italia, anche senza Sinner e Musetti , parte con i favori del pronostico: Zizou Bergs e Raphael Collignon, che, salvo sorprese, dovrebbero essere i due singolaristi, sono rispettivamente numero 43 e 86 del mondo e anche il doppio (che diventa decisivo se le prime due sfide sanciscono una parità) non dovrebbe essere all'altezza del duo di livello mondiale Bolelli-Vavassori. Tra gli azzurri giocherà Flavio Cobolli, in forma smagliante. Per capitan Volandri resta solo il dubbio fra Sonego e Berrettini, come secondo singolarista: due soluzioni che sembrano comunque offrire le necessarie garanzie.

L’altra semifinale

Se batte il Belgio, per conoscere l'ultimo ostacolo sul cammino verso la terza insalatiera, l'Italia dovrà aspettare l'altra semifinale, in programma sabato. La Spagna, senza la sua superstar, il numero uno del mondo Carlo Alcaraz fermato da un infortunio, ha faticato più del previsto per sbarazzarsi della Repubblica Ceca. Nel primo singolare Mensik aveva sconfitto Carreno Busta, nel secondo singolare Munar aveva portato la Spagna in parità sconfiggendo Lehecka. Nel doppio Granollers e Martinez hanno avuto ragione di Machac e Mensik: il punto decisivo è arrivato solo dopo due set tiratissimi finiti entrambi al tie-break. Gli iberici se la vedranno con la Germania, che ha superato con fatica l’Argentina ai quarti. Etcheverry ha sconfitto Struff, prima della rimonta tedesca: Zverev ha battuto Cerundolo, poi il doppio Krawietz/Puetz ha conquistato il punto decisivo contro Molteni e Zeballos.