Coppa Davis, oggi l’Italia sfida il Belgio per un posto in finale

A Bologna, a partire dalle ore 16, gli Azzurri di Volandri affrontano i belgi con l’obiettivo di centrare la terza finale consecutiva nella competizione. Possibile conferma per chi ha battuto l’Austria: Berrettini e Cobolli nel singolare, Bolelli-Vavassori nel doppio. Nell’altra semifinale, domani, si sfideranno Spagna e Germania
Proseguono a Bologna le Finals di Coppa Davis. Archiviata la pratica Austria, l’Italia questo pomeriggio sfida il Belgio in semifinale, primo singolare in campo alle 16. Alla SuperTennis Arena della Fiera gli azzurri guidati da Volandri puntano a centrare la terza finale consecutiva per poi, domenica, tentare il tris di fila nella vittoria della competizione, impresa che non riesce a nessuno dal 1972 quando gli Stati Uniti di Stan Smith ne infilarono addirittura cinque.
Il match contro il Belgio
Sulla carta il Belgio non è un avversario impossibile. L'Italia, anche senza Sinner e Musetti, parte con i favori del pronostico: Zizou Bergs e Raphael Collignon, che, salvo sorprese, dovrebbero essere i due singolaristi, sono rispettivamente numero 43 e 86 del mondo e anche il doppio (che diventa decisivo se le prime due sfide sanciscono una parità) non dovrebbe essere all'altezza del duo di livello mondiale Bolelli-Vavassori. Tra gli azzurri giocherà Flavio Cobolli, in forma smagliante. Per capitan Volandri resta solo il dubbio fra Sonego e Berrettini, come secondo singolarista: due soluzioni che sembrano comunque offrire le necessarie garanzie.
L’altra semifinale
Se batte il Belgio, per conoscere l'ultimo ostacolo sul cammino verso la terza insalatiera, l'Italia dovrà aspettare l'altra semifinale, in programma sabato. La Spagna, senza la sua superstar, il numero uno del mondo Carlo Alcaraz fermato da un infortunio, ha faticato più del previsto per sbarazzarsi della Repubblica Ceca. Nel primo singolare Mensik aveva sconfitto Carreno Busta, nel secondo singolare Munar aveva portato la Spagna in parità sconfiggendo Lehecka. Nel doppio Granollers e Martinez hanno avuto ragione di Machac e Mensik: il punto decisivo è arrivato solo dopo due set tiratissimi finiti entrambi al tie-break. Gli iberici se la vedranno con la Germania, che ha superato con fatica l’Argentina ai quarti. Etcheverry ha sconfitto Struff, prima della rimonta tedesca: Zverev ha battuto Cerundolo, poi il doppio Krawietz/Puetz ha conquistato il punto decisivo contro Molteni e Zeballos.
Coppa Davis, la storia del mondiale maschile di tennis a squadre
La prima versione del torneo si tenne Boston: quattro studenti statunitensi di Harvard ebbero l'idea di sfidare i tennisti britannici. Poi la competizione si allargò e prese contorni più definiti: era l'International Lawn Tennis Challenge. Il nome con cui la conosciamo oggi è arrivato nel 1945, in omaggio a uno dei suoi fondatori. L'Italia ha giocato per la prima volta nel 1922. Solo due le vittorie: 1976 e 2023