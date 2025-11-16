Finals di Coppa Davis, tabellone e partecipanti: il calendario

Sport

Gli azzurri coronano un anno trionfale tra vittorie nei singoli, nei doppi, doppi misti e nazionali, sia maschili che femminili. Il mattatore è Jannik, primo italiano della storia numero 1 del ranking e trionfatore in due Slam. Tra le donne è brillata la stella di Jasmine Paolini approdata a due finali Slam, al Roland Garros e a Wimbledon e vincitrice del 1000 di Dubai, oltra alla vittoria della BJ King Cup