Finals di Coppa Davis, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Sport
A Bologna, dal 18 al 23 novembre, si sfidano le otto squadre nazionali arrivate alla fase finale: Italia, Argentina, Austria, Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca e Spagna. Gli azzurri esordiscono mercoledì 19 e puntano a difendere il titolo conquistato nel 2023 e nel 2024

Al via il 18 novembre le Finals di Coppa Davis. A Bologna le otto squadre nazionali arrivate alla fase finale si sfidano in un tabellone a eliminazione diretta che culminerà nella finale del 23 novembre. L’Italia, che ha conquistato l’insalatiera nel 2023 e nel 2024, cerca la riconferma.

Il calendario delle Finals di Coppa Davis 2025

Quarti di finale

Martedì 18 novembre

  • Francia - Belgio (a partire dalle ore 16:00)

Mercoledì 19 novembre

  • Italia - Austria (a partire dalle ore 16:00)

Giovedì 20 novembre

  • Spagna - Repubblica Ceca (a partire dalle ore 10:00)
  • Argentina - Germania (non prima delle ore 17:00)

Semifinali

Venerdì 21 novembre

  • vincenti FRA-BEL e ITA-AUT (a partire dalle ore 16:00)

Sabato 22 novembre

  • vincenti ESP-CZE e ARG-GER (a partire dalle ore 12:00)

Finale

Domenica 23 novembre

  • Finale Coppa Davis 2025 (a partire dalle ore 15:00)

I giocatori dell’Italia

Per l’Italia scendono in campo i singolaristi Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e i doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Tutti i convocati delle otto squadre

Italia

  • Matteo Berrettini
  • Flavio Cobolli
  • Lorenzo Sonego
  • Simone Bolelli (doppio)
  • Andrea Vavassori (doppio)

Argentina

  • Francisco Cerundolo
  • Francisco Comesana
  • Tomas Martin Etcheverry
  • Andres Molteni (doppio)
  • Horacio Zeballos (doppio)

Austria

  • Lukas Neumayer
  • Filip Misolic
  • Jurij Rodionov
  • Alexander Erler (doppio)
  • Lucas Miedler (doppio)

Belgio

  • Zizou Bergs
  • Raphael Collignon
  • Alexander Blockx
  • Sander Gille (doppio)
  • Joran Vliegen (doppio)

Francia

  • Benjamin Bonzi
  • Ugo Humbert
  • Arthur Rinderknech
  • Pierre-Hugues Herbert (doppio)

Germania

  • Yannick Hanfmann
  • Jan-Lennard Struff
  • Alexander Zverev
  • Kevin Krawietz (doppio)
  • Tim Puetz (doppio)

Repubblica Ceca

  • Jiri Lehecka
  • Tomas Machac
  • Jakub Mensik
  • Vit Kopriva (doppio)
  • Adam Pavlasek (doppio)

Spagna

  • Carlos Alcaraz
  • Pedro Martinez
  • Jaume Munar
  • Pablo Carreño Busta
  • Marcel Granollers (doppio)

