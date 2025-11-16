Finals di Coppa Davis, tabellone e partecipanti: il calendario

A Bologna, dal 18 al 23 novembre, si sfidano le otto squadre nazionali arrivate alla fase finale: Italia, Argentina, Austria, Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca e Spagna. Gli azzurri esordiscono mercoledì 19 e puntano a difendere il titolo conquistato nel 2023 e nel 2024
Al via il 18 novembre le Finals di Coppa Davis. A Bologna le otto squadre nazionali arrivate alla fase finale si sfidano in un tabellone a eliminazione diretta che culminerà nella finale del 23 novembre. L’Italia, che ha conquistato l’insalatiera nel 2023 e nel 2024, cerca la riconferma.
Il calendario delle Finals di Coppa Davis 2025
Quarti di finale
Martedì 18 novembre
- Francia - Belgio (a partire dalle ore 16:00)
Mercoledì 19 novembre
- Italia - Austria (a partire dalle ore 16:00)
Giovedì 20 novembre
- Spagna - Repubblica Ceca (a partire dalle ore 10:00)
- Argentina - Germania (non prima delle ore 17:00)
Semifinali
Venerdì 21 novembre
- vincenti FRA-BEL e ITA-AUT (a partire dalle ore 16:00)
Sabato 22 novembre
- vincenti ESP-CZE e ARG-GER (a partire dalle ore 12:00)
Finale
Domenica 23 novembre
- Finale Coppa Davis 2025 (a partire dalle ore 15:00)
I giocatori dell’Italia
Per l’Italia scendono in campo i singolaristi Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e i doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli.
Tutti i convocati delle otto squadre
Italia
- Matteo Berrettini
- Flavio Cobolli
- Lorenzo Sonego
- Simone Bolelli (doppio)
- Andrea Vavassori (doppio)
Argentina
- Francisco Cerundolo
- Francisco Comesana
- Tomas Martin Etcheverry
- Andres Molteni (doppio)
- Horacio Zeballos (doppio)
Austria
- Lukas Neumayer
- Filip Misolic
- Jurij Rodionov
- Alexander Erler (doppio)
- Lucas Miedler (doppio)
Belgio
- Zizou Bergs
- Raphael Collignon
- Alexander Blockx
- Sander Gille (doppio)
- Joran Vliegen (doppio)
Francia
- Benjamin Bonzi
- Ugo Humbert
- Arthur Rinderknech
- Pierre-Hugues Herbert (doppio)
Germania
- Yannick Hanfmann
- Jan-Lennard Struff
- Alexander Zverev
- Kevin Krawietz (doppio)
- Tim Puetz (doppio)
Repubblica Ceca
- Jiri Lehecka
- Tomas Machac
- Jakub Mensik
- Vit Kopriva (doppio)
- Adam Pavlasek (doppio)
Spagna
- Carlos Alcaraz
- Pedro Martinez
- Jaume Munar
- Pablo Carreño Busta
- Marcel Granollers (doppio)
