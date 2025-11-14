Coppa Davis, Musetti: "Non parteciperò alle finali di Bologna"

Dopo la sconfitta contro Alcaraz alle Atp Finals di Torino, il tennista ha parlato del suo forfait al torneo con la Nazionale italiana. "Ovviamente c'è molto rammarico e molto dispiacere per come sono arrivato a questa competizione. Con un approccio migliore, forse avrei provato a giocarla, nonostante l'impegno familiare. Quindi mi dispiace, ma purtroppo quest'anno non farò parte della squadra"

"Vista la mia condizione fisica e la mia situazione famigliare", con la compagna che sta per avere il secondo figlio, "d'accordo con il capitano Filippo Volandri, ho deciso che non parteciperò alle finali della Coppa Davis a Bologna". Lo ha confermato Lorenzo Musetti in conferenza stampa, proprio dopo la sconfitta alle Atp Finals di Torino subìta nella giornata di ieri, 13 novembre, contro il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz.

Le parole di Musetti

"Ovviamente c'è molto rammarico e molto dispiacere per come sono arrivato a questa competizione. Con un approccio migliore, forse avrei provato a giocarla, nonostante l'impegno familiare. Quindi mi dispiace, ma purtroppo quest'anno non farò parte della squadra", ha argomentato ancora Musetti. Riguardo alla sua condizione fisica ha, poi, spiegato: "La stanchezza fisica sapevo che era difficile da smaltire in un giorno con le battaglie degli ultimi mesi e specialmente delle ultime settimane, specialmente perché la partita con De Minaur è stata molto stressante, anche da un lato fisico", ha sottolineato il tennista azzurro. "Sapevo che contro Alcaraz avrei dovuto fare un miracolo: nel secondo set sicuramente sono crollato, quello che mi ha tenuto in gioco nel primo set è il fatto che ho servito molto bene", ha concluso.

La rinuncia anche di Sinner

A proposito di Coppa Davis, di recente era arrivata la rinuncia anche da parte di Jannik Sinner. L'azzurro del tennis n. 2 del mondo non è stato chiamato dal capitano Filippo Volandri per le finali di Bologna a novembre. "Jannik non ha dato la sua disponibilità per il 2025 - aveva spiegato il capitano non giocatore azzurro -. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra".