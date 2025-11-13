Atp Finals, stasera Musetti sfida Alcaraz. Sinner è già in semifinale

Il carrarino, dalle 20.30, prova ad aggiudicarsi un posto in semifinale. Per riuscirci, dovrà battere il numero 1 al mondo. Oggi si sfidano anche Fritz e De Minaur. Mentre, ieri, Jannik Sinner ha battuto in due set Alexander Zverev qualificandosi per le semifinali

Lorenzo Musetti torna in campo stasera, dalle 20.30, alle Atp Finals di Torino per provare ad aggiudicarsi un posto in semifinale. Per riuscirci, dovrà battere il numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz. Oggi, alle 14, si sfidano anche Fritz e De Minaur. Mentre, ieri, Jannik Sinner ha battuto in due set Alexander Zverev e si è già qualificato per le semifinali. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.