Atp Finals, stasera Musetti sfida Alcaraz. Sinner è già in semifinale

Lorenzo Musetti torna in campo stasera, dalle 20.30, alle Atp Finals di Torino per provare ad aggiudicarsi un posto in semifinale. Per riuscirci, dovrà battere il numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz. Oggi, alle 14, si sfidano anche Fritz e De Minaur. Mentre, ieri, Jannik Sinner ha battuto in due set Alexander Zverev e si è già qualificato per le semifinali. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Le combinazioni che darebbero a Musetti l'accesso alla semifinale
Musetti riuscirà ad approdare in semifinale se stasera batterà Alcaraz, con qualsiasi punteggio, e De Minaur batterà Fritz. Ma il carrarino approderebbe alla fase successiva anche se battesse Alcaraz in due set e Fritz sconfiggesse De Minaur. Obbligatorio, dunque, battere stasera lo spagnolo, per andare avanti.
I match in programma oggi
Queste le partite in programma oggi a Torino:
- Fritz (Usa) vs De Minaur (Aus) - h 14
- Alcaraz (Esp) vs MUSETTI (Ita) - h 20.30
