Atp Finals, stasera Musetti sfida Alcaraz. Sinner è già in semifinale

Sport
©Ansa

Il carrarino, dalle 20.30, prova ad aggiudicarsi un posto in semifinale. Per riuscirci, dovrà battere il numero 1 al mondo. Oggi si sfidano anche Fritz e De Minaur. Mentre, ieri, Jannik Sinner ha battuto in due set Alexander Zverev qualificandosi per le semifinali

Lorenzo Musetti torna in campo stasera, dalle 20.30, alle Atp Finals di Torino per provare ad aggiudicarsi un posto in semifinale. Per riuscirci, dovrà battere il numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz. Oggi, alle 14, si sfidano anche Fritz e De Minaur. Mentre, ieri, Jannik Sinner ha battuto in due set Alexander Zverev e si è già qualificato per le semifinali. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. 

Le combinazioni che darebbero a Musetti l'accesso alla semifinale

Musetti riuscirà ad approdare in semifinale se stasera batterà Alcaraz, con qualsiasi punteggio, e De Minaur batterà Fritz. Ma il carrarino approderebbe alla fase successiva anche se battesse Alcaraz in due set e Fritz sconfiggesse De Minaur. Obbligatorio, dunque, battere stasera lo spagnolo, per andare avanti.

I match in programma oggi

Queste le partite in programma oggi a Torino:

  • Fritz (Usa) vs De Minaur (Aus) - h 14
  • Alcaraz (Esp) vs MUSETTI (Ita) - h 20.30
