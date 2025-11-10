Non solo Il Maestro, i migliori film sul tennis

Il film Borg McEnroe (2017) di Janus Metz racconta la rivalità tra i tennisti Björn Borg (Sverrir Gudnason) e John McEnroe (Shia LaBeouf), che tra il 1978 e il 1981 si erano sfidati quattordici volte, con sette vittorie a testa. Negli annali resta, tra gli altri incontri, la finale di Wimbledon del 1980: un match estenuante, caratterizzato da continui ribaltamenti e rimasto nella memoria degli appassionati per lo storico tie break del quarto set (vinto per 16 a 14 da Borg). Sul campo si erano scontrati due atleti con personalità opposte: da un lato lo svedese Borg, calmo e freddo, e dall'altro l'americano McEnroe, entrato nella storia anche per i suoi scatti d'ira.

©Webphoto