Non solo Il Maestro, i migliori film sul tennis

Introduzione
Il 9 novembre sono iniziate a Torino le ATP Finals, l'importante torneo di fine anno dove si affrontano gli otto tennisti uomini migliori della stagione. In attesa dei match tra i grandi, compresi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ecco le pellicole ambientate in campi da gioco e tornei.
Quello che devi sapere
IL MAESTRO (2025) CON PIERFRANCESCO FAVINO
Il film Il Maestro (2025) di Andrea Di Stefano è ambientato in estate, alla fine anni Ottanta. Dopo anni di allenamenti duri e di regole ferree, Felice, 13 anni e sulle spalle tutte le aspettative paterne, affronta finalmente i tornei nazionali di tennis. Per prepararlo al meglio, il padre lo affida al sedicente ex campione Raul Gatti (Pierfrancesco Favino), che vanta addirittura un ottavo di finale negli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Di partita in partita, i due iniziano un viaggio lungo la costa italiana che, tra sconfitte, bugie e incontri bizzarri, porterà Felice a scoprire il sapore della libertà e Raul a intravedere la possibilità di un nuovo inizio.
CHALLENGERS (2024) DI LUCA GUADAGNINO
Il film Challengers (2024) di Luca Guadagnino racconta la storia di Tashi Ducan (Zendaya), una promessa internazionale del tennis. Art Donaldson (Mike Faist) e Patrick Zweig (Josh O'Connor) sono invece due giovani colleghi, nonché amici tra loro, che sono molto affascinati da lei e che lei si diverte a sedurre, dando così vita a un pericoloso triangolo amoroso. Tashi finisce per sposare Art, ma Patrick, tra ambizione sportiva e rivalità dentro e fuori dal campo, continua a orbitare nella loro vita.
UNA FAMIGLIA VINCENTE - KING RICHARD (2021) SUL PADRE DELLE WILLIAMS
Il film Una famiglia vincente - King Richard (2021) di Reinaldo Marcus Green racconta la storia di Richard Williams (Will Smith, che per il ruolo ha vinto il premio Oscar come Miglior attore), l'ambizioso padre e allenatore di due campionesse del tennis: Venus e Serena Williams. Nonostante le circostanze avverse, l'uomo realizza il sogno di trasformare le figlie in leggende dello sport. Del resto, lui aveva già pensato al loro futuro scrivendo un programma di 78 pagine prima che nascessero.
IL QUINTO SET (2021) DI QUENTIN REYNAUD
Il film francese Il quinto set (2021) di Quentin Reynaud racconta la storia di una rivalsa sportiva. Il tennista Thomas Edison (Alex Lutz), ormai vicino al ritiro dopo una carriera non brillante, decide contro ogni pronostico di partecipare per l'ultima volta al Roland Garros, il torneo su terra battuta più importante al mondo. La scelta lo aiuterà a dimostrare a sé stesso che non è mai troppo tardi.
LA BATTAGLIA DEI SESSI (2017) CON EMMA STONE
Il film La battaglia dei sessi (2017) di Jonathan Dayton e Valerie Faris racconta la storia vera della campionessa di tennis Billie Jean King (Emma Stone), che nel 1973 aveva sfidato l'arrogante ex campione Bobby Riggs (Steve Carell), che aveva espresso il seguente pensiero: "Non dico che le donne non dovrebbero stare in campo, altrimenti chi raccatterebbe le palle?". La giovane sportiva e paladina della lotta contro il sessismo aveva allora deciso di sfidarlo in un match passato alla storia come "la battaglia dei sessi".
BORG MCENROE (2017) SULLA RIVALITÀ TRA I DUE TENNISTI
Il film Borg McEnroe (2017) di Janus Metz racconta la rivalità tra i tennisti Björn Borg (Sverrir Gudnason) e John McEnroe (Shia LaBeouf), che tra il 1978 e il 1981 si erano sfidati quattordici volte, con sette vittorie a testa. Negli annali resta, tra gli altri incontri, la finale di Wimbledon del 1980: un match estenuante, caratterizzato da continui ribaltamenti e rimasto nella memoria degli appassionati per lo storico tie break del quarto set (vinto per 16 a 14 da Borg). Sul campo si erano scontrati due atleti con personalità opposte: da un lato lo svedese Borg, calmo e freddo, e dall'altro l'americano McEnroe, entrato nella storia anche per i suoi scatti d'ira.
7 DAYS IN HELL (2015) SUL MATCH PIÙ LUNGO DI WIMBLEDON
Il mockumentary 7 Days in Hell (2015) di Jake Szymanski racconta il match più lungo della storia di Wimbledon, con protagonisti due acerrimi nemici: l'americano Aaron Williams (Andy Samberg) e l'inglese Charles Poole (Kit Harington). Al centro, lo scontro tra i due tennisi e una modella, un'amica d'infanzia di Poole che ha girato un sextape con Williams.
WIMBLEDON (2004), AMORE E TORNEI
La commedia Wimbledon (2004) di Richard Loncraine segue le vicende di due innamorati, il tennista inglese Peter Colt (Paul Bettany), ormai giunto alla fine della carriera, e la promessa Lizzie Bradbury (Kirsten Dunst). Quando si incontrano, Colt riprende a giocare come un tempo, fino ad arrivare ai quarti di finale al torneo di Wimbledon. Contemporaneamente, anche Lizzie raggiunge lo stesso traguardo. Chi supererà il turno?
MATCH POINT (2005) DI WOODY ALLEN
Il film Match Point di Woody Allen non riguarda strettamente il tennis, bensì una storia su un ex tennista, Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers). "Ci sono momenti in una partita in cui la pallina colpisce il nastro: con un po' di fortuna lo oltrepassa, e allora si vince. Oppure no, e allora si perde", recita una frase della pellicola, che ricollega il titolo al "punto decisivo" di una partita. L'attore irlandese, infatti, interpreta un ex atleta che diventa un insegnante di tennis in un club londinese per persone facoltose. Dopo aver sposato Chloe (Emily Mortimer), perde la testa per la cognata della moglie, Nola (Scarlett Johansson). La tensione sale.