Finals, alle 14 Musetti-Fritz. Stasera Sinner sfida Auger-Aliassime

Iniziano oggi le Atp Finals 2025 per Jannik Sinner. L'azzurro debutta a Torino questa sera, alle 20.30, contro Felix Auger-Aliassime, a soli otto giorni dalla finale di Parigi. Oggi è anche il giorno di Lorenzo Musetti che esordisce, alle 14, contro il numero 6 al mondo, Taylor Fritz. Ieri Sascha Zverev ha battuto Ben Shelton (6-3, 7-6), e Carlos Alcaraz si è imposto contro Alex De Minaur con il punteggio di 7-6, 6-2. Nel doppio Bolelli e Vavassori hanno battuto i numeri 1 al mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.