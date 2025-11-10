Offerte Black Friday
Atp Finals, alle 14 Musetti-Fritz. Stasera Sinner sfida Auger-Aliassime

Sport
©Ansa

I due azzurri debuttano a Torino. Ieri Zverev ha battuto Shelton e Alcaraz si è imposto su De Minaur. Nel doppio Bolelli e Vavassori hanno battuto i numeri 1 al mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Iniziano oggi le Atp Finals 2025 per Jannik Sinner. L'azzurro debutta a Torino questa sera, alle 20.30, contro Felix Auger-Aliassime, a soli otto giorni dalla finale di Parigi. Oggi è anche il giorno di Lorenzo Musetti che esordisce, alle 14, contro il numero 6 al mondo, Taylor Fritz. Ieri Sascha Zverev ha battuto Ben Shelton (6-3, 7-6), e Carlos Alcaraz si è imposto contro Alex De Minaur con il punteggio di 7-6, 6-2. Nel doppio Bolelli e Vavassori hanno battuto i numeri 1 al mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

I match di oggi di Sinner e Musetti

Quello di questa sera è il sesto confronto tra Sinner e Auger-Aliassime. Il bilancio nei precedenti è 3-2 per Sinner, passato avanti grazie alle recenti vittorie su cemento, prima agli US Open e poi a Parigi (la settimana scorsa). Musetti invece non sfida Fritz dagli ottavi di finale delle Olimpiadi 2024. Il bilancio nei precedenti è 3-2 per l'azzurro.

Atp Finals 2025

Approfondimento

Atp Finals, Alcaraz ok. Buon debutto di Bolelli-Vavassori nel doppio
©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

