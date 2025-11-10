Finals, alle 14 Musetti-Fritz. Stasera Sinner sfida Auger-Aliassime

I due azzurri debuttano a Torino. Ieri Zverev ha battuto Shelton e Alcaraz si è imposto su De Minaur. Nel doppio Bolelli e Vavassori hanno battuto i numeri 1 al mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Iniziano oggi le Atp Finals 2025 per Jannik Sinner. L'azzurro debutta a Torino questa sera, alle 20.30, contro Felix Auger-Aliassime, a soli otto giorni dalla finale di Parigi. Oggi è anche il giorno di Lorenzo Musetti che esordisce, alle 14, contro il numero 6 al mondo, Taylor Fritz. Ieri Sascha Zverev ha battuto Ben Shelton (6-3, 7-6), e Carlos Alcaraz si è imposto contro Alex De Minaur con il punteggio di 7-6, 6-2. Nel doppio Bolelli e Vavassori hanno battuto i numeri 1 al mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
I match di oggi di Sinner e Musetti
Quello di questa sera è il sesto confronto tra Sinner e Auger-Aliassime. Il bilancio nei precedenti è 3-2 per Sinner, passato avanti grazie alle recenti vittorie su cemento, prima agli US Open e poi a Parigi (la settimana scorsa). Musetti invece non sfida Fritz dagli ottavi di finale delle Olimpiadi 2024. Il bilancio nei precedenti è 3-2 per l'azzurro.
Approfondimento
Atp Finals, Alcaraz ok. Buon debutto di Bolelli-Vavassori nel doppio
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa