Atp Finals, tabellone: Sinner nel girone con Zverev e Shelton

Atp Finals, tabellone e partecipanti. Sinner nel girone con Zverev e Shelton

Sport
L'azzurro è nel gruppo con Zverev, Shelton e uno tra Auger-Aliassime e Musetti (ancora da definire chi parteciperà). Mentre Alcaraz se la vedrà con Djokovic, Fritz e De Minaur. Le Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre

A Torino si è svolto il sorteggio per le Atp Finals e sono stati definiti i gironi di singolare e doppio  (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Jannik Sinner è finito nel gruppo Borg con Zverev, Shelton e uno tra Aliassime e Musetti (entrambi sono ancora in corsa per l'ottavo posto nella Race). Nel gruppo Connors, invece, ci sono Alcaraz, Djokovic, Fritz e De Minaur. Ecco tutti i dettagli.

I gironi del singolare

Qui di seguito la composizione dei giorni del singolare:

 

GRUPPO BJORN BORG

  • Jannik SINNER
  • Alexander ZVEREV
  • Ben SHELTON
  • Auger Aliassime o Musetti 

GRUPPO JIMMY CONNORS

  • Carlos ALCARAZ
  • Novak DJOKOVIC
  • Taylor FRITZ
  • Alex DE MINAUR

I gironi del doppio

Qui invece i gironi del doppio, con Bolelli e Vavassori nel Fleming:

 

GRUPPO PETER FLEMING

  • Julian CASH/Lloyd GLASSPOOL
  • Marcel GRANOLLERS/Horacio ZEBALLOS
  • Kevin KRAWIETZ/Tim PUETZ
  • Simone BOLELLI/Andrea VAVASSORI

GRUPPO JOHN MCENROE

  • Harri HELIOVAARA/Henry PATTEN
  • Marcelo AREVALO/Mate PAVIC
  • Neal SKUPSKI/Joe SALISBURY
  • Christian HARRISON/Evan KING
Italy's Jannik Sinner celebrates with the trophy after winning the men's singles final match of the Paris ATP Masters 1000 tennis tournament against Canada's Felix Auger-Aliassime at the Paris La Défense Arena in Nanterre, on the outskirts of Paris, on November 2, 2025.

I numeri delle Finals

"A tre giorni dall'inizio della manifestazione abbiamo venduto 198.025 biglietti, 15.247 in più rispetto allo scorso anno alla stessa data, l'8,3% in più", ha detto il presidente Fitp Angelo Binaghi. "Il tasso medio di occupazione della Inalpi Arena è già al 96,54%, contro il 95,84% finale dello scorso anno - ha proseguito -. Le nazioni di provenienza degli acquirenti sono 102, e i biglietti venduti all'estero rappresentano circa il 18% del totale". Le Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre.

