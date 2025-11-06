Atp Finals, tabellone: Sinner nel girone con Zverev e Shelton

L'azzurro è nel gruppo con Zverev, Shelton e uno tra Auger-Aliassime e Musetti (ancora da definire chi parteciperà). Mentre Alcaraz se la vedrà con Djokovic, Fritz e De Minaur. Le Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre
A Torino si è svolto il sorteggio per le Atp Finals e sono stati definiti i gironi di singolare e doppio (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Jannik Sinner è finito nel gruppo Borg con Zverev, Shelton e uno tra Aliassime e Musetti (entrambi sono ancora in corsa per l'ottavo posto nella Race). Nel gruppo Connors, invece, ci sono Alcaraz, Djokovic, Fritz e De Minaur. Ecco tutti i dettagli.
I gironi del singolare
Qui di seguito la composizione dei giorni del singolare:
GRUPPO BJORN BORG
- Jannik SINNER
- Alexander ZVEREV
- Ben SHELTON
- Auger Aliassime o Musetti
GRUPPO JIMMY CONNORS
- Carlos ALCARAZ
- Novak DJOKOVIC
- Taylor FRITZ
- Alex DE MINAUR
I gironi del doppio
Qui invece i gironi del doppio, con Bolelli e Vavassori nel Fleming:
GRUPPO PETER FLEMING
- Julian CASH/Lloyd GLASSPOOL
- Marcel GRANOLLERS/Horacio ZEBALLOS
- Kevin KRAWIETZ/Tim PUETZ
- Simone BOLELLI/Andrea VAVASSORI
GRUPPO JOHN MCENROE
- Harri HELIOVAARA/Henry PATTEN
- Marcelo AREVALO/Mate PAVIC
- Neal SKUPSKI/Joe SALISBURY
- Christian HARRISON/Evan KING
I numeri delle Finals
"A tre giorni dall'inizio della manifestazione abbiamo venduto 198.025 biglietti, 15.247 in più rispetto allo scorso anno alla stessa data, l'8,3% in più", ha detto il presidente Fitp Angelo Binaghi. "Il tasso medio di occupazione della Inalpi Arena è già al 96,54%, contro il 95,84% finale dello scorso anno - ha proseguito -. Le nazioni di provenienza degli acquirenti sono 102, e i biglietti venduti all'estero rappresentano circa il 18% del totale". Le Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre.
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa