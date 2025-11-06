Atp Finals, tabellone: Sinner nel girone con Zverev e Shelton

L'azzurro è nel gruppo con Zverev, Shelton e uno tra Auger-Aliassime e Musetti (ancora da definire chi parteciperà). Mentre Alcaraz se la vedrà con Djokovic, Fritz e De Minaur. Le Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 9 al 16 novembre

A Torino si è svolto il sorteggio per le Atp Finals e sono stati definiti i gironi di singolare e doppio (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Jannik Sinner è finito nel gruppo Borg con Zverev, Shelton e uno tra Aliassime e Musetti (entrambi sono ancora in corsa per l'ottavo posto nella Race). Nel gruppo Connors, invece, ci sono Alcaraz, Djokovic, Fritz e De Minaur. Ecco tutti i dettagli.