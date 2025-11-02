Sinner sfida Auger-Aliassime, oggi la finale a Parigi per tornare n. 1

Alle 15 appuntamento con l'ultimo atto del Masters 1000 nella capitale francese, preludio delle Atp Finals di Torino. Jannik è a caccia del quinto titolo della stagione e della vetta del ranking mondiale. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Alle 15 Jannik Sinner scende in campo per la finale dell'Atp Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger-Aliassime. L'azzurro, numero 2 del mondo, va a a caccia del quinto titolo stagionale e del 23esimo in assoluto. Vincere oggi, inoltre, restituirebbe all'altoatesino il primo posto nel ranking Atp, con il sorpasso sullo spagnolo Carlos Alcaraz prima delle Atp Finals di Torino. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.
I precedenti
Sinner e Auger-Aliassime si sono affrontati in carriera quattro volte. Il bilancio dei confronti diretti è in parità, con due vittorie a testa. Sinner ha vinto le ultime due sfide, andate in scena nel 2025. Ha prevalso in 2 set (6-0, 6-2) nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati e si è imposto in 4 set nella semifinale degli US Open.
Le vittorie di Auger-Aliassime risalgono al 2022, sulla terra battuta di Madrid e sul cemento di Cincinnati.
Sinner: "Sarà una partita difficile"
"Felix sta giocando un tennis incredibile, è migliorato tanto negli ultimi mesi. Ha trovato i suoi schemi, è una delle persone più gentili del circuito. La finale contro di lui sarà speciale - ha sottolineato Jannik Sinner ieri, dopo la vittoria su Zverev e l'accesso in finale -. Sarà una partita difficile. Sarebbe un titolo importante, ma è un torneo dove ho sempre faticato ed essere in finale è importante. N. 1? Lo so, ma non ci penso è solo la conseguenza di come gioco. Se ce la faccio bene, altrimenti sarà per la prossima".
Approfondimento
Atp Parigi, Sinner batte Zverev: sarà finale contro Auger-Aliassime
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa