Sinner sfida Auger-Aliassime, oggi la finale a Parigi per tornare n. 1

Alle 15 appuntamento con l'ultimo atto del Masters 1000 nella capitale francese, preludio delle Atp Finals di Torino. Jannik è a caccia del quinto titolo della stagione e della vetta del ranking mondiale. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

I precedenti

Sinner e Auger-Aliassime si sono affrontati in carriera quattro volte. Il bilancio dei confronti diretti è in parità, con due vittorie a testa. Sinner ha vinto le ultime due sfide, andate in scena nel 2025. Ha prevalso in 2 set (6-0, 6-2) nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati e si è imposto in 4 set nella semifinale degli US Open.

Le vittorie di Auger-Aliassime risalgono al 2022, sulla terra battuta di Madrid e sul cemento di Cincinnati.

Sinner: "Sarà una partita difficile"

"Felix sta giocando un tennis incredibile, è migliorato tanto negli ultimi mesi. Ha trovato i suoi schemi, è una delle persone più gentili del circuito. La finale contro di lui sarà speciale - ha sottolineato Jannik Sinner ieri, dopo la vittoria su Zverev e l'accesso in finale -. Sarà una partita difficile. Sarebbe un titolo importante, ma è un torneo dove ho sempre faticato ed essere in finale è importante. N. 1? Lo so, ma non ci penso è solo la conseguenza di come gioco. Se ce la faccio bene, altrimenti sarà per la prossima".