Sinner sfida Auger-Aliassime, oggi la finale a Parigi per tornare n. 1

©Ansa

Alle 15 appuntamento con l'ultimo atto del Masters 1000 nella capitale francese, preludio delle Atp Finals di Torino. Jannik è a caccia del quinto titolo della stagione e della vetta del ranking mondiale. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Alle 15 Jannik Sinner scende in campo per la finale dell'Atp Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger-Aliassime. L'azzurro, numero 2 del mondo, va a a caccia del quinto titolo stagionale e del 23esimo in assoluto. Vincere oggi, inoltre, restituirebbe all'altoatesino il primo posto nel ranking Atp, con il sorpasso sullo spagnolo Carlos Alcaraz prima delle Atp Finals di Torino. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

I precedenti

Sinner e Auger-Aliassime si sono affrontati in carriera quattro volte. Il bilancio dei confronti diretti è in parità, con due vittorie a testa. Sinner ha vinto le ultime due sfide, andate in scena nel 2025. Ha prevalso in 2 set (6-0, 6-2) nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati e si è imposto in 4 set nella semifinale degli US Open.

Le vittorie di Auger-Aliassime risalgono al 2022, sulla terra battuta di Madrid e sul cemento di Cincinnati.

Sinner: "Sarà una partita difficile"

"Felix sta giocando un tennis incredibile, è migliorato tanto negli ultimi mesi. Ha trovato i suoi schemi, è una delle persone più gentili del circuito. La finale contro di lui sarà speciale - ha sottolineato Jannik Sinner ieri, dopo la vittoria su Zverev e l'accesso in finale -. Sarà una partita difficile. Sarebbe un titolo importante, ma è un torneo dove ho sempre faticato ed essere in finale è importante. N. 1? Lo so, ma non ci penso è solo la conseguenza di come gioco. Se ce la faccio bene, altrimenti sarà per la prossima".

NANTERRE, FRANCE - NOVEMBER 01: Jannik Sinner of Italy plays a forehand against Alexander Zverev of Germany during their Men's Singles Semi Final match to day six of the Rolex Paris Masters 2025 on November 01, 2025 in Nanterre, France. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/48
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

