Atp Parigi, oggi Sinner sfida Zverev nella semifinale del Masters 1000

Dopo aver battuto Shelton ai quarti, nel pomeriggio l’azzurro affronta il tedesco, campione in carica del torneo, per conquistare un posto in finale. Il match è il secondo in programma sul Centrale (dopo l’altra semifinale tra Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik). Orario di inizio non prima delle 17. Sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Jannik Sinner affronta questo pomeriggio Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Parigi. Ieri il numero 2 al mondo ha superato lo statunitense Ben Shelton 6-3, 6-3 in un'ora e 9 minuti di gioco, approdando per la prima volta in carriera alle semifinali del torneo parigino. Il match è il secondo in programma sul Centrale (dopo l’altra semifinale tra Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik). Orario di inizio non prima delle 17. Sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

La sfida con Zverev

Sinner se la vedrà contro il numero 3 del seeding. Ritrova il tedesco, campione in carica del torneo, dopo averlo battuto una settimana fa nella finale dell'Atp 500 di Vienna. Tra i due è la nona sfida a livello Atp. I precedenti sono in perfetta parità: 4-4. Nel 2025 si erano sfidati anche nella finale dell'Australian Open (vinta dall’italiano).

La vittoria di ieri con Shelton

Ieri ai quarti di finale Sinner ha battuto con un doppio 6-3 l'americano Ben Shelton, mentre Zverev ha vinto in tre set in rimonta contro Daniil Medvedev. All'ottavo match in dieci giorni, Sinner aveva sottolineato di non essere "fresco fresco" ma contro Shelton ha dominato ottenendo la 24esima vittoria consecutiva sui campi in cemento indoor. Jannik ha raggiunto così la 43esima semifinale a livello Atp (record italiano), la 13esima in un Masters 1000. Vincendo il torneo Sinner tornerebbe al n.1 della classifica Atp.

Atp Parigi, Sinner batte Shelton e va in semifinale: affronterà Zverev
Hamilton 1°, Sinner 21°: sportivi che fanno vendere di più a sponsor

Sportspro ha stilato la classifica per il 2025 degli sportivi capaci di portare il maggior valore economico ai brand che pubblicizzano. Se il pilota Ferrari è in testa alla graduatoria, il tennista azzurro non riesce a entrare in top20

