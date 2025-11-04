Sinner pronto per le Finals di Torino: "Orgoglioso di essere italiano"

Il campione altoatesino durante il 4° capitolo di “Jannik, oltre il tennis”, l’ormai tradizionale appuntamento con l’intervista a cuore aperto con il numero 1 del mondo, realizzata dal direttore di Sky Sport Federico Ferri e in onda da mercoledì 5 novembre alle 20.45
Il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, è a Torino dove da domenica parteciperà alle Atp Finals per difendere il titolo conquistato l'anno scorso, ma in attesa di cominciare domani gli allenamenti si è dedicato alla solidarietà, visitando l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, e si è raccontato in un'intervista a Sky Sport, in cui ha risposto indirettamente alle polemiche per la sua rinuncia alla Coppa Davis, affermando di sentirsi "orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un'altra parte, perché secondo me questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io. Alcuni dicono che l'Alto Adige è diverso, la Sicilia è totalmente diversa, però è anche la nostra fortuna, la forza è nelle differenze". L'intervista è contenuta nel 4° capitolo di “Jannik, oltre il tennis”, in onda da mercoledì 5 novembre alle 20.45 su Sky Sport Tennis e Now, disponibile anche on demand e su Insider.
"Italia squadra incredibile"
Nell'intervista, Sinner parla anche della decisione di non giocare la Davis, sostenendo che "a fine stagione una settimana è davvero tanto, per noi atleti. Se hai una settimana in più di preparazione, risulta importantissima, soprattutto per l'inizio della stagione ma anche a lungo termine e per prevenire gli infortuni. Quindi per me quest'anno non c'è stato un minimo di dubbio che questa è stata la scelta giusta. L'anno scorso non avevo giocato a Parigi e volevo fare la Davis perché l'avevo promessa a Berrettini quando abbiamo vinto nel 2023". Secondo l'azzurro, l'Italia ha "una squadra incredibile anche senza di me e la cosa che non mi piace è che non ne parla nessuno... La possibilità di vincere è alta".
La campagna "Un Ace per la Ricerca"
L'intervista è stata realizzata all'Istituto Candiolo, dove Sinner ha dato il via all'edizione 2025 della campagna benefica 'Un Ace per la Ricerca', che la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro e Intesa Sanpaolo mettono in campo in occasione del torneo. Anche quest'anno, grazie all'iniziativa, Intesa Sanpaolo devolverà a Candiolo 100 euro per ogni ace messo a segno alle Finals, che diventano 500 euro nelle semifinali e 1.000 alla finale. Al campione sono state mostrate proprio alcune tecnologie finanziate grazie alle campagne benefiche. "Incredibile, mamma mia. Incredibile" ha detto Sinner, impressionato di fronte al macchinario della sala Angiografica. Il campione, accolto dalla presidente e dal direttore generale della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli e Gianmarco Sala, ha incontrato ammalati, ricercatori e medici e di fronte ai loro complimenti ha risposto: "Io gioco solo a tennis, voi fate un lavoro straordinario".
L'incontro coi tifosi
Non si è sottratto nel frattempo all'abbraccio dei tifosi riuniti sotto l'albergo, a cui ha concesso autografi e selfie. In un messaggio in un video sulle pagine social della Fitp ha scritto: "Ciao a tutti, sono appena arrivato a Torino e non vedevo l'ora. Adesso piano piano ci rimettiamo sotto col lavoro e ci vediamo molto presto in campo di nuovo. Un abbraccio, ciao ciao". Ha intanto cominciato ad allenarsi il torinese Vavassori, che torna alle Finals in doppio con Simone Bolelli. Per 'Wave' oggi primo allenamento al Circolo della Stampa Sporting con Christian Harrison, lo statunitense che sarà in gara alle Finals insieme al connazionale Evan King. Primi allenamenti anche per Taylor Fritz e Ben Shelton, n.6 del ranking alla sua prima volta alle Finals. Quanto agli eventi collaterali, sono stati svelati i nomi dei cantanti che animeranno i Music Break, novità di questa edizione del torneo: Achille Lauro, The Kolors, Francesca Michielin, Fiorella Mannoia e Gianni Morandi.
