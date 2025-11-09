Atp Finals, oggi Bolelli/Vavassori nel doppio. Domani Sinner e Musetti

Offerte Sky
Atp Finals, oggi l’esordio in doppio di Bolelli e Vavassori. Domani Sinner e Musetti

Sport
Si alza il sipario su Torino, dove i doppisti azzurri incontrano i numeri 1 al mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool. Nel singolare Alcaraz sfida De Minaur e Zverev se la vede con Shelton. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Al via a Torino le Atp Finals, con il tennis italiano che segna un nuovo record: due azzurri tra gli otto partecipanti al singolare, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L’altoatesino debutta domani sera contro il canadese Auger-Aliassime, il toscano - sconfitto ieri nella finale ad Atene da Djokovic che però ha rinunciato a Torino per un infortunio alla spalla regalandogli automaticamente l'ammissione - se la vedrà invece, sempre lunedì, con Taylor Fritz. Intanto oggi scendono in campo nel doppio Bolelli e Vavassori, che sfidano i numeri 1 al mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool. Nel singolare oggi Alcaraz incontra De Minaur e Zverev se la vede con Shelton. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le partite di oggi

  • Granollers/Zeballos vs Krawietz/Puetz - Ore 11.30
  • Alcaraz vs De Minaur - Non prima delle 14
  • BOLELLI/VAVASSORI vs Cash/Glasspool - Non prima delle 18
  • Zverev vs Shelton - Non prima delle 20.30

