Atp Finals, oggi Bolelli/Vavassori nel doppio. Domani Sinner e Musetti

Al via a Torino le Atp Finals, con il tennis italiano che segna un nuovo record: due azzurri tra gli otto partecipanti al singolare, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L’altoatesino debutta domani sera contro il canadese Auger-Aliassime, il toscano - sconfitto ieri nella finale ad Atene da Djokovic che però ha rinunciato a Torino per un infortunio alla spalla regalandogli automaticamente l'ammissione - se la vedrà invece, sempre lunedì, con Taylor Fritz. Intanto oggi scendono in campo nel doppio Bolelli e Vavassori, che sfidano i numeri 1 al mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool. Nel singolare oggi Alcaraz incontra De Minaur e Zverev se la vede con Shelton. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Le partite di oggi
- Granollers/Zeballos vs Krawietz/Puetz - Ore 11.30
- Alcaraz vs De Minaur - Non prima delle 14
- BOLELLI/VAVASSORI vs Cash/Glasspool - Non prima delle 18
- Zverev vs Shelton - Non prima delle 20.30
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo.