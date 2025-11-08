Offerte Sky
Atp Atene, Musetti sconfitto da Djokovic: per lui niente pass Finals

Sport

Il tennista italiano ha perso nella finale del torneo, facendo sfumare così la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Il serbo ha vinto in tre set col punteggio di 4-6, 6-3, 7-5. L'accesso di Musetti alla dipenderà ora solo dalla decisione, proprio di Djokovic, di giocare o meno l'ultimo appuntamento della stagione

Novak Djokovic vince il torneo Atp di Atene, il 101esimo della sua incredibile carriera, e lo fa battendo in finale l'azzurro Lorenzo Musetti. Il carrarino cede al terzo set con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5. Doppia delusione per Musetti, che ha perso sia la finale del torneo di Atene che la possibilità di prendersi l'ultimo posto diretto per le Atp Finals di Torino. Un sogno sfumato per l'azzurro che ci ha provato fino alla fine, giocando una grande partita ma non riesce a tornare al successo che gli manca da tre anni, in cui ha perso sei finali. La partita, durata tre ore, ha permesso a Djokovic di conquistare il suo 101/o titolo in carriera. Il serbo dovrà decidere ora se partecipare alle Atp Finals, si era riservato la scelta dopo questo torneo, e se dovesse rinunciare Musetti, deluso dopo la sconfitta, potrebbe prendere il suo posto.

 

